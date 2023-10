Fran Pérez es el mejor reflejo de lo que es este Valencia

El Valencia CF no va sobrado de efectivos y necesita que todos sus jugadores estén enchufados. Corre incluso el peligro de que los titulares, que no siempre van a poder tener una regularidad notable, tengan esos picos altos y bajos de forma, pero no puede haber dudas de la implicación de todos ellos. Y el mejor ejemplo de eso es Fran Pérez. Resiliencia total en una temporada en la que todavía no había marcado un tanto y en la que podía tener dudas cuando encaraba a Unai Simón. Pero Fran Pérez miró a los ojos al meta del Athletic y convirtió su primer tanto en la máxima categoría. Ni tan siquiera hizo grandes gestos para celebrarlo mientras Sergi Canós le levantaba para mostrarle a la catedral uno de esos jugadores que va a estar en Primera muchísimos años. Y por méritos propios.

En definitiva. Si hace algo más de un mes escribía que el Valencia es como Hugo Duro, la figura de Fran Pérez también lo vale. El jugador es el mejor ejemplo de lo que es este Valencia. Tal vez falte todavía mucho por mejorar, por pulir y por crecer, pero la materia prima la tiene. Tanto en el caso de Baraja, como en el caso global. Fran Pérez solo necesita partidos para mejorar la toma de decisiones. Y la mejor prueba es lo que pasó entre la primera y la segunda parte. En el primer tiempo lo intentó, creó y no estuvo acertado en ese último toque o decisión. Pero sí generó. Y en el segundo encontró la calma necesaria para aportar como hacen los buenos. Con un golazo para empatar y con una asistencia de jugador inteligente. De ese que sabe esperar a que el delantero vuelva del segundo palo al primero mientras dibuja esa diagonal. En defitiniva. Este Valencia tendrá muchas cosas, pero si algo no tiene en muchos sentido es experiencia. Y se cogerá. Pero mientras tanto algunas veces saldrá cara y otras cruz. Por su parte, Mamardashvili también es otro jugador que mostró su cara y su cruz. La cara lo hizo en incontables ocasiones y lo más preocupante sin embargo es esa segunda. Porque si sus 90 minutos iniciales fueron imperiales, ese error en el descuento tiró por tierra lo que había conseguido el equipo, en gran parte gracias a él. Y seguro que mejorará esas acciones, porque todo apunta a que tiene margen y puede hacerlo, pero ya lleva muchos partidos en la élite y necesita quitarse esas salidas cuanto antes. En cualquier caso, su exhibición queda guardada como una de las importantes en la presente temporada. Por liderazgo y por sensación de haberse hecho grande junto con el resto del equipo. Queda mucha temporada y seguro que se quitará la espina de esa acción con Berenguer.