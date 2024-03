Luis de la Fuente

Una vez alguien me dijo que los grandes equipos son aquellos en los que puedes cantar la alineación de principio a fin sin equivocarte. No le faltaba razón. La prueba la tenemos con la época dorada de Luis Aragonés o Vicente del Bosque donde éramos capaces de decir el once de carrerilla y sin titubear. Eso es justamente lo que le falta a la Selección Española de Luis de la Fuente: un combinado que cada vez es menos reconocible y que con tanto debutante, experimento y probatura acaba siendo una caricatura de lo que se pretende. Cero ilusión.

Que Luis Díaz nos tenga bailando era de esperar, pero que James, un jugador que está más retirado que en activo, acabe haciéndole mucho daño a una selección de debutantes como España deja a las claras que el nivel que tiene el combinado nacional está muy por debajo de lo que debería. Con una segunda parte dantesca y anárquica, España demostró que es incapaz de ser sólida ni tener oficio.

Me costó reconocer quién era España. Primero porque la equipación es rematadamente fea, con un diseño absurdo y colores que no representan en absoluto a La Roja. Y es que el subconsciente me hacía pensar que los de amarillo eran Colombia, como sería lo lógico y más cuando ejercías de local. Pero el marketing y el querer innovar hacen que el portero de tu equipo luzca el mismo template que el del Ultimate Mostoles de la Kings League.

Además de la horrorosa camiseta, me cuesta y es muy difícil ver a algunos jugadores vistiendo la camiseta de España. En una selección -como dice su nombre-tienen que jugar los mejores y el otro día no lo hicieron. Pero no es que no es culpa de los jugadores que, gustosamente, van a la llamada de su país; sino de un seleccionador que no solo hace una lista de autor, sino que encima prueba más de lo que debe. Así es imposible enganchar a la gente.

Desde Escocia no veía un partido tan flojo de España. Precisamente, tras ese partido, la selección mantuvo un bloque -con más o menos acierto- pero que le dio rendimiento a un Luis de la Fuente que cosechaba su segunda derrota como seleccionador absoluto.

Probablemente nos querrán vender la moto de que los números de Luis de la Fuente son buenos, que es campeón de la Nations League y que es un gran gestor de grupos pero nos falta calidad, intensidad y un once tipo de garantías. El otro día viendo el partido entre Francia y Alemania, me di cuenta -por enésima vez- que España no es, ni de lejos, favorita para la Eurocopa. Da igual que haya ganado la Copa Konami, el nivel fuera de nuestras fronteras es muy alto.

Ahora viene Brasil que, en su reconstrucción, parece haber encontrado nuevos talentos sobre los que aferrar su futuro. Precisamente, si De la Fuente quiere tener futuro en la élite debe consolidar un bloque y dejar los experimentos para otro momento. Da igual que sea un amistoso, es la última ventana antes de la preparación para la Eurocopa y debes ser lo más fiel a tu equipo y estilo que nunca.

Quiero volver a sentir la pasión, los colores y el país que sale a jugar. Quiero volver a vencer y a convencer. Quiero conocer a qué juega, cómo y con qué jugadores esta selección. Quiero volver a conocer el once. Quiero celebrar los goles. Quiero cantar la alineación.