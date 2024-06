Cuestión de pegamento

Cuando se rompe algo, rara vez al pegarlo queda como al principio. La marca de pegamento puede ser buenísima que siempre quedan detalles o grietas. Es cierto que puede seguir funcionando pero rara vez es lo mismo. Eso me ha recordado mucho al Valencia CF que, ni con el mejor pegamento del mundo, seríamos capaces de recuperar la esencia de lo que fue y ya se ha roto.

Pero algunas veces te encuentras por casualidad con un pegamento que, sin esperarlo, consigue unir más de lo que imaginabas y dejar un resultado más que apañado. En el Valencia CF en su momento tuvo nombres como Mateo Alemany o Marcelino y, ahora, se llama Rubén Baraja.

El Pipo ha sido el pegamento que ha unido al equipo con la afición durante la última temporada y media. No solo consiguió salvar al equipo o hacer crecer a chavales a un nivel increíble; sino que la temporada pasada logró llenar Mestalla con un conjunto repleto de nanos y retales que a punto consiguieron de meterse en la pelea por Europa. La pregunta es: ¿Todo eso no vale de nada? ¿Qué más tiene que hacer Baraja para que le tengan en consideración? ¿No se dan cuenta que Baraja ha sido el escudo por el cuál mucha gente ha aguantado más de lo que toca? Dicho esto creo que renovará, más por voluntad de Baraja que por la del club.

El proyecto ahora mismo es Baraja y los nanos. No hay más. Y si no tienes a Baraja feliz y a los nanos los sacas al mercado te quedas sin nada que una a este equipo con la afición. Pero cosas más raras han pasado en este club, que provocan que toda esa unión acabe de nuevo en pedazos.

Buena prueba de ello es la campaña de abonos, una de las más extrañas y pobres que he vivido como periodista. Siempre he tratado de comprender todos los puntos de vista con respecto a la campaña de socios, pero este año me es imposible. Hay quien dice que es porque llevaban años congelados y era hora de ponerlos al nivel de otros clubes; otros hablan de que necesitan cash de manera inmediata; y unos pocos se ilusionan con la posibilidad de que sea para fichajes… sea cual sea el motivo no lo explican. Porque antes salían a presentarla y a explicarla a los medios pero ahora ¡no hay ni video que la represente! Personalmente me da pena, porque era de los que esperaban este momento con ganas porque venía a decirte o a darte pistas un poco de cómo iba a ser la temporada venidera. Lo de los abonos de este año no hay super glue que lo arregle…

Eso sí, el fin de semana nos ha dado una de las alegrías más grandes y que más unen: la victoria del alevín en torneo de La Liga FC Futures. El partido en la final contra el Sevilla FC fue una auténtica exhibición de unos nanos que juegan a las mil maravillas. Destacando desde Ferran, pasando por los Hugos, los Carbonell o los Sergios: Almero, Revert y Rodríguez. De hecho el último tiene detalles de su padre, Vicente, que a poco que le veas jugar te hace hasta emocionarte.

Que se la apunte José Ramón de la Morena y su fundación quienes, como organizadores, dejaron fuera al Valencia CF del torneo navideño por “no dar el nivel” al caer eliminado y no llegar a cuartos en el campeonato anterior. Curiosamente esa circunstancia no se dio con otros equipos que sí fueron invitados. Sea como fuere, la Academia ha demostrado que, a pesar de todo y de todos, sigue su camino de la mejor forma posible.

De la misma forma que no entiendo lo otro, tampoco comprendo a la gente que hace burlas o ningunea lo que han conseguido unos nanos que sienten los colores y han representado al Valencia CF como este escudo merece. Para todos aquellos que desprecian los logros de la cantera, de los niños o de las chicas… solo decirles que se están equivocando de guerra y sobre todo de enemigo. Esos deben usar pegamento también, pero para otra cosa…

Porque precisamente lo que está salvando la imagen de este club es el esfuerzo de gente como ellos o como la afición que demuestran cada día que por mucho que pueda estar todo roto, siempre nos quedará “el sentiment” como mejor pegamento para unir al valencianismo.

