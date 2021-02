La pilota d'elit torna al trinquet

Per fi la pilota d'elit veu la llum. La setmana vinent es reactivarà el món professional amb la represa de les lligues. Això és possible gràcies a l'anunci d'ahir de la Generalitat Valenciana. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va comunicar que «la competició professional de pilota valenciana» podria tornar als trinquets a partir del pròxim dilluns, 1 de març, data on inicien les noves mesures en la lluita contra la Covid-19. Acaba així un període d'aturada de l'activitat esportiva de la Fundació per la Pilota Valenciana que es prolongava des del passat 21 de gener.

«Creiem que no érem considerats com devíem. Volíem un tracte igualitari amb altres esports tenint en comptes les característiques de la pilota. Som autonòmics, per tant la nostra competició és nacional. Estem satisfets amb l'anunci», explica Josep Maria Catalunya, president de la Fundació.

Una alegria que també comparteixen figures reconegudes de l'elit. És el cas Soro III, el jugador en actiu amb més títols Individuals amb un total de sis entorxats d'escala i corda. «Cal complir amb patrocinis i calendari. Era necessària la tornada. Com esportistes, el que volem és fer la nostra feina. Desgraciadament, fa massa mesos que no podem desenvolupar-la amb normalitat», comenta Soro. Per l'altre costat, Moltó, quatre vegades campió del mà a mà de raspall, confessa que «competir és una motivació. Tenia ganes de tornar, però el que verdaderament desitge és que no parem més».

Una vegada coneguda la postura de la Generalitat Valenciana, la Fundació va llançar un comunicat en el qual va desvelar que publicarà la nova programació de partides als pròxims dies, i que estes es disputaran a porta tancada. «La temporada serà diferent perquè la pandèmia ha canviat els hàbits de la gent. Molts aficionats deixaren de vindre al trinquet i des de la Fundació volem apropar-los la pilota a casa», manifesta Catalunya.

Això no obstant, la falta d'un marc jurídic que defenga la pilota d'elit va impedir que es desenvolupara amb la igualtat d'altres esports professionals. Una protecció que tant Fundació, com jugadors, veuen imprescindible perquè «mai més ens passe açò. Una cosa és el sentiment i altra, la realitat. Tenim una tasca grandíssima per regularitzar i legalitzar tots els aspectes de la pilota», aclareix Catalunya. «Hem de reflexionar i ser autocrítics entre tots els que formem la pilota sobre l'estructura que tenim, el que fem bé i cap on volem anar. A partir d'ací, cal exigir el reconeixement a l'Administració de que som un esport autòcton, però això no vol dir que no siga'm professionals», declara Soro III, mentre que Moltó expressa el seu malestar en dir que «quan venen mal donades, veus que la pilota no és res. Som il·legals. Et cabreja que per fer la teua feina sigues un delinqüent».