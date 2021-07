Aquesta setmana la localitat de la Foia de Bunyol tornarà a acollir unes finals del principal torneig de la modalitat, el Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés.

Hui dijous 8 de juliol comencen a jugar-se les primeres partides en el carrer de pilota "Jose Soldado" de Godelleta. A les 18 hores començarà un intens programa de finals amb la corresponent a la categoria Femenina A, on s'enfrontaran les xiques de l'Estudi Martí Borbotó A i l'Estudi Martí Borbotó B. La partida de Quarta, on s'enfrontaran el Lanzadera Montserrat B i el Profisco 2000 Borbotó D, es jugarà a continuació, sobre les 19:30 hores.

Les millors partides de la setmana, previsiblement, es disputaran la vesprada del dissabte 10 de juliol també en el carrer artificial de pilota. La corresponent a la Tercera categoria serà a les 16:30 hores, on els equips protagonistes seran el Falles Sergio Lis Xirivella i l'Elèctrica Vinalesa A. Mentre que la partida en la que coneixerem al campió de la Divisió de Plata tindrà lloc sobre les 18 hores, amb l'Ovocity Marquesat B i el Profisco 2000 Borbotó A com a rivals.

El diumenge 11 de juliol estarà reservat per a la tornada de la galotxa als carrers naturals, ja que les quatre partides es disputaran en el carrer Ramon i Cajal, antic carrer del Meson, lloc on es va disputar la primera de les finals de l'edició inaugural del campionat, fa ja més de 40 anys. Diumenge pel matí, a partir de les 10 hores, es jugaran la final de Curtes B, entre el Gestoria Polo Nàquera A i el Caixa Popular Meliana E, i de Curtes A, protagonitzada pel CPV Godella i l'Ajuntament Massalfassar I. Per la vesprada es completarà la jornada amb la final de la categoria Badana, on jugaran Vinalesa i Petrés A, a les 17 hores; i amb la final de la categoria Femenina B, on s'enfrontaran Meliana amb l'Estudi Martí Borbotó C.

La setmana següent es jugaran en Godelleta les finals de Primera sénior (Mobles Guillen Faura A i Kiwa Quart A) i juvenils (Lanzadera Montserrat i Ovocity Marquesat) el dissabte 17 de juliol per la vesprada. Mentre que tancaran el campionat les finals escolars el diumenge 18 de juliol, en el carrer de pilota de Borbotó.