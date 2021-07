La pilota valenciana no és a soles l'esport autòcton dels valencians. També és una ferramenta que vertebra el territori, encara que no tota la Comunitat Valenciana pot gaudir del que significa la pilota del més alt nivell. Hi ha zones on els professionals no sempre actuen i això és una situació que pot canviar este estiu. Almenys, a la província de Castelló gràcies al projecte 'Va de bo – EnergHi' que naix amb la finalitat de fomentar i difondre l'esport de la pilota valenciana en els municipis de les comarques del nord. Una vintena de poblacions castellonenques podran gaudir dels millors pilotaris en les seus partides de festes de manera gratuïta als seus trinquets, frontons o carrers. El nou projecte que es va presentar ahir a l'Ajuntament de Borriol sorgeix de la col·laboració entre la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat gestora de l'elit, amb EnergHi, empresa d'energies renovables.

Ahín, Almassora, Artana, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benicarló, Benicàssim, Borriana, Borriol, Castelló de la Plana, Onda, San Mateu, Traiguera, Vila-real, Villahermosa del Río, Vinaròs, Vistabella del Maestrat i Xilxes són algunes de les localitats castellonenques que van confirmar la seua participació en el projecte i acolliran una partida amb els millors pilotaris. Això no obstant, aquell municipi que de la província que ho sol·licite, encara podria celebrar un duel professional gratuïtament.

"És necessària esta ajuda. Hem de revitalitzar la pilota en la província. Els jugadors estem agraïts de tornar a competir en llocs especials i davant una afició molt afectiva. Pilota valenciana només tenim una i hem de cuidar-la", va declarar Soro III en la presentació del projecte. Per la seua banda, Marc també va destacar: "A Castelló hi ha pocs trinquets en actiu, però el públic és agraït. Sempre hi ha afluència i això ens fica contents. Cal fomentar-la en unes poblacions on està una mica perduda. És innovador". Així mateix, també van participar en l'acte, Antoni Llorens, director executiu d'EnergHi, Hèctor Ramos, primer edil de l'Ajuntament de Borriol, i José Maria Catalunya, membre de la Comissió Executiva de la Fundació.

Raspall

El Trofeu Ajuntament de Castelló de Rugat – Frutas Bollo celebrarà hui la segona semifinal (18.30 hores) entre Ximo i Tonet IV davant Vicent i Canari.

LA PISSARRA

Dijous 15 de juliol | 17:00

Trinquet de Castelló de Rugat

- Puchol II i Guillermo

- Del a Vega i Javi

Dijous 15 de juliol | 18:03

Trinquet de Castelló de Rugat

- Ximo i Tonet IV

- VIcent i Canari

Divendres 16 de juliol | 19:30

Trinquet de Murla

- Giner i Conillet

- Marc i Héctor

Dissabte 17 de juliol | 18:45

Trinquet de Xeresa

- Vicent i Canari

- Moltó i Seve