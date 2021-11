Ja està ací el cap de setmana més intens de la Copa Diputació de València - Caixa Popular, que en els pròxims tres dies resoldrà el títol de la disciplina de raspall i el cartell de la gran final d’escala i corda. La primera parada tindrà lloc esta vesprada al trinquet de Sueca per a la disputa de la semifinal de la competició per dalt corda que enfrontarà a l’equip de Dénia de Pere Roc II i Félix contra el de Montserrat amb Marc i Pere (17.00 hores amb retransmissió en directe per ProximiaTV).

L’emparellament d’ambdues formacions es deu als mèrits adquirits en la fase regular, on els de Montserrat van ser líders del seu grup guanyant totes les partides i els de Dénia segons en el seu amb solament dues derrotes.

Però açò ja queda com a mera anècdota, els números passen ja a un segon pla i entra en joc la inspiració per a ser els primers en aconseguir nou jocs, que són els que atorgaran la passada a la gran final.

A l’espera del que diga la càtedra en el moment de cantar la postura inicial, el pronòstic no està clar. La previsió més probable és que resultarà una partida guerrera perquè en els dos bàndols es pega molt fort i n’hi ha molt de quinze. El de hui és un duel de canoners i cal esperar a comprovar qui té el punt de mira més afinat.

Diumenge a Pelayo

La segona semifinal es resoldrà el diumenge, a les 11.30 hores, al trinquet Pelayo, en esta ocasió amb l’equip de la Pobla de Vallbona de Puchol II i Carlos mesurant les seues forces davant el d’Almussafes amb De la Vega i Javi.

Pel que respecta a la competició de raspall, els aspirants al títol vetlen armes a l’espera de la gran final que tindrà lloc demà a la Llosa de Ranes: Iván i Seve, de l’equip d’Ontinyent, contra Vicent i Lorja, que representen a Sueca. I una setmana després, el dissabte 13, la gran final de la modalitat d’escala i corda al trinquet de la Pobla de Vallbona.