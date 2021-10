La Copa Diputació de València - Caixa Popular en la modalitat de raspall té en Iván i Seve als primers aspirants al títol. Els representants d’Ontinyent, que continuen invictes, van aconseguir la passada a la gran final ahir al trinquet del Genovés en superar amb total autoritat a la parella local de Salelles II i Tonet IV, que no va fer cap joc (25-0).

Tenint en compte la trajectòria immaculada dels ‘visitants’ i que el número u jugava en sa casa, la càtedra es va esperar a conéixer el resultat de la reballada per a fer la postura inicial. La van guanyar Salelles II i Tonet IV, que naturalment van triar començar al dau; des d’eixe moment, el pronòstic va ser favorable als rojos.

Però no, Iván i Seve es van apoderar dels seus rivals amb una actuació quasi perfecta. Primer sumant els jocs amb un poc de sort, perquè la galeria no li deia a Tonet IV i perquè a Salelles II se li’n van anar algunes pilotes a l’escala, però en definitiva van guanyar perquè van ser clarament superiors. Iván ho va passar tot i va espentar molt des de la seua zona, també per a acabar quinzes. I Seve va parar un gran nombre de tretes i a la mínima oportunitat de carregar va sumar amb gran eficàcia. A més a més, l’acoblament entre tots dos va ser total.

Segona semifinal

Els altres aspirants al títol es coneixeran esta mateixa vesprada al trinquet de Bellreguard on Vicent i Lorja jugaran contra Vercher i Raúl. El pronòstic és incert perquè ambdues parelles han demostrat que poden guanyar a qualsevol. Darrere igualen en contundència i davant en definició. Serà qüestió de detalls.