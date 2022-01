Nacho és un dels noms més destacats de la pilota professional en el 2021. El mitger de Beniparrell ha pujat el nivell i això es tradueix en un domini del joc que pocs poden contestar. Ahir, Nacho va sumar un nou títol al seu palmarés de la temporada. El II Trofeu Nadalenc de Pelayo va recaure per a José Salvador i el de l’Horta Sud després de superar a Soro III i Javi per 60-35.

El d’ahir va ser el sisé torneig que es va emportar Nacho a casa al llarg de l’any. Campió dels trofeus Villarreal CF, Diputació de Castelló, Mestres, Tio Pena de Massamagrell, Benissa i Nadalenc de Pelayo, el beniparrellí està en un moment de forma espectacular. No va tindre sort als campionats per equips més importants, però Nacho és garantia de qualitat i de martiri per als rivals. La catedral va viure una nova exhibició del mitger que va decantar la final des del principi.

Els tres jocs inicials van caure en favor del combinat de José Salvador perquè Nacho va eixir per totes des de l’inici. Ben és cert que no estava a soles, però el lideratge de l’equip era clar. José Salvador va aparéixer segons avançava la partida, sobretot amb eficàcia en la pilota parada a l’escala.

Soro III i Javi van tractar d’evitar a Nacho i això va significar que el de Quart de les Valls agafara major protagonisme. A l’altre costat de la corda, Soro III va batallar de valent i Javi es va topetar amb un mur com era Nacho.

La lluita dels rojos va obtenir el seu premi en voltejar un ‘val i 15’ i sumar el primer tanteig (30-20). Això no obstant, els blaus van tornar a agafar una ratxa de tres tantejos definitius de cara a la consecució de la final. Les forces es van igualar i els aficionats van poder gaudir dels jocs finals amb major igualtat.

Abans d’esta partida, el trinquet de Pelayo també va viure la final del seu Trofeu Joves. Carlos Donat i Àlex van véncer a Adrián II i Guillem Palau (60-45).