Només queda una jornada perquè concloga la primera volta de la XXXI Lliga CaixaBank d’escala i corda. Això significa que una formació quedarà fora de la lluita pel títol. Una desgràcia que serà per a l’últim equip classificat al tauler. Montserrat (Marc, Jesús i Guillermo) ocupa actualment el fanalet roig, encara que compten amb més opcions de salvar-se que altres trios, per exemple, Almussafes (De la Vega, Pere i Bueno). Amb totes les jornades de la primera ronda completades, els almussafencs estan a l’aguait de la resta de resultats.

El format amb un nombre d’equips imparells, fa que hi haja un desajust en el calendari on hi ha combinats que no els queden partides per disputar i altres amb tot en joc. És el cas dels cuers. Els montserratins tenen quatre punts pels sis de De la Vega i companyia, encara que dos duels menys al caseller. Una victòria solucionaria el problema del trio de Marc, mentre que Almussafes necessita que Montserrat no puntue en les dues partides que tenen pendents.

Una altra formació en perill és Vila-real (Soro III, Javi i Hilari) que està igualada amb els almussafencs. En este cas, el coeficient de tantejos deixa als castellonencs per davant. Amb un duel per disputar, els vila-realencs hauran de defensar eixa diferència, com el cas de Dénia (Pere Roc II, Félix i Conillet), amb un marge quasi irrevocable.