El president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán, ha arribat a un acord, gràcies a la intermediació del director general d’Esports, Josep Miquel Moya, per a que les xiques contractades per la Federació puguen jugar abans dels jugadors contractats per la Fundació.

L’acord consta de dos punts: La Federació coordinarà amb la Fundació aquestes partides comunicant-les almenys amb una setmana d’antelació. La Fundació es reunirà amb les jugadores per a fer-les una oferta econòmica i esportiva per al 2023. La Federació es congratula que, finalment, s’haja arribat a un acord en aquest sentit pel bé de la pilota valenciana. --