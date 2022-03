La Lliga CaixaBank de raspall - Trofeu Diputació de València va obsequiar ahir als aficionats congregats al trinquet de Guadassuar amb una confrontació excepcional, en la qual l’equip del Genovés de Montaner, Tonet IV i Ibiza va superar al d’Ontinyent amb Iván, Lorja i Néstor per 30-25.

El duel va arrancar amb un primer parcial relativament fàcil per als de Tonet IV. I a partir d’ací va començar l’espectacle.

La gelor amb la qual havien eixit els de blau es va transformar en intensitat màxima i eficàcia. Tanta, que el trio d’Ontinyent posar el marcador en 20-10 a favor seu.

Iván treia com un canó i es creuava el trinquet raspant des del rest, Lorja ho parava tot i feia quinzes mentre que Néstor estava en el lloc adequat per a definir. Enfront, la intensitat era igual, principalment per les accions de Tonet IV i en segona instància per les aparicions de Montaner, però els jocs queien quasi sempre al mateix bàndol.

I novament va canviar la situació; no de la partida, perquè als dos costats continuaven jugant de meravella, però sí en la faceta anotadora, ara de cara als rojos, que van igualar a 20 pel pas endavant que va fer Tonet IV encara que Montaner va ajudar molt i també Ibiza amb quinzes claus.

La batalla es va allargar un parell de jocs més; el públic no s’ho podia passar millor. I en iguals a 25, unes errades blaves van deixar la victòria en safata per als del Genovés, que es situen colíders amb 15 punts. Per la seua part, Iván, Lorja i Néstor van sumar un punt i ajusten encara més la classificació perquè han igualat a 11 punts amb els equips de Moltó i Ian. La lluita per passar a semifinals s’ajusta més encara.

LA PISSARRA

Dijous 3 de març | 18.00 h

Trinquet Pelayo de València

- Francés i Efrén

- Jesús Saiz i Pere

Dijous 3 de març | 18.30 h

Trinquet de Bellreguard

- Ian i Murcianet

- Punxa i Brisca

Divendres 4 de març | 18.30 h

Trinquet de Vilamarxant

- Soro III, Javi i Hilari

- Pere Roc II, Félix i Conillet

Divendres 4 de març | 18.30 h

Trinquet del Genovés

- Rafa i Seve

- Badenes i Momparler