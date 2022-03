La Lliga CaixaBank - Diputació de València va tancar ahir la penúltima jornada de la segona fase a Xeraco, on es podria haver adjudicat el tercer lloc de semifinals. Però no, la incògnita es manté després de la victòria per 30-20 de Montaner, Tonet IV i Ibiza davant Moltó, Canari i José.

La partida va ser bona, de valents, amb tots els pilotaris tenint moments de protagonisme i marcada per la intensitat. Tonet IV va ser el millor, encara que Montaner i Ibiza van tindre molt de pes específic en el desenllaç. Enfront, Moltó va liderar el seu equip, que va perdre les opcions de guanyar per detalls. José en l’anotació i Canari en la defensa també van ratllar a un nivell alt. Amb els 2 punts aconseguits, el trio de Tonet IV iguala a 17 en el lideratge amb el de Vicent, Raúl i Lorja. De moment, estos són els equips que han assegurat plaça en semifinals. Moltó continua quart, ara amb un punt més que Iván, Lorja i Néstor i a un de Ian, Brisca i Marc, que són els altres equips aspirants. Ajornada En la Lliga d’escala i corda, el calendari anunciava hui a Massamagrell a Puchol II, Santi i Carlos contra Soro III, Javi i Hilari, però la partida ha estat ajornada per previsió de pluja i es jugarà el pròxim dissabte a Pelayo. L’equip de Puchol II té la plaça assegurada en semifinals i el de Soro III defensarà la quarta posició, que dona accés a la següent ronda. En la mateixa modalitat per dalt corda, ahir hi hagué confrontació de la Lliga2 al trinquet de la Pobla de Vallbona on Francés i Bueno es van imposar a De la Vega i Efrén per 60-20. Els vencedors són líders en solitari amb 4 punts i els derrotats cuers amb cap punt.