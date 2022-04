El Genovés ja sap quines parelles lluiran en el cartell del pròxim dissabte i que lluitaran per la II Lliga2 de raspall. Salelles II i Bossio van ser els últims classificats per a la final en véncer ahir a Rafa i Seve en la pròrroga ahir a Xàbia. La tornada de les ‘semis’ van caure per part dels segons (25-10), però la victòria en l’anada de Salelles II i Bossio va obligar a jugar els jocs extres on estos últims van guanyar per 10-0.

La partida va estar marcada per Seve. La qualitat del mitger va marcar la diferència quan Salelles II va acusar el desgast d’un duel intens amb molts intercanvis. En la pròrroga, Rafa i Seve van guanyar la reballada i decidiren començar al rest, ja que venien de véncer des d’eixe costat’. Tot i això, Salelles II s’havia reservat per a donar-ho tot en els jocs extres i al final el seu equip va aconseguir el passe per a jugar-se el títol amb Badenes i Momparler. Així mateix, la II Lliga2 d’escala i corda coneixerà hui al primer finalista. Salva Palau i Salva o Francés i Bueno se la juguen al trinquet de La Pobla de Vallbona (18.30 hores, Proximia TV), amb avantatge en l’anada per a la segona parella. Jornada solidària La Llosa de Ranes va celebrar ahir una festa solidària per a recaptar fons en favor del poble d’Ucraïna. La jornada va iniciar amb raspall femení on Júlia i Lucia van véncer a Àngela i Patri (25-5). A continuació es va rememorar grans èpoques amb una exhibició d’exjugadors com Gorxa, Moro, Armando, Alberto, Galan, Vilare, Terrilla, Santi i Batiste. Per últim, Iván i Tonet IV van guanyar (25-15) a Vercher i Brisca. LA PISSARRA Dilluns 11 d’abril | 18:30 Tr. de La Pobla de Vallbona · Proximia - Salva Palau i Salva - Francés i Bueno Dimarts 12 d’abril | 18:00 Trinquet de Massamagrell · Proximia - Julio Palau i Pere - José Salvador i Monrabal II Dissabte 16 d’abril | 17:00 Trinquet del Genovés - Marrahí i Sergi - Rafa i Seve Dissabte 16 d’abril | 18:30 Trinquet de l Genovés - Badenes i Momparler - Salelles II i Bossio