Una vegada acabades les lligues arriben els trofeus amb un format més curt. El primer, segons ha anunciat la Fundació, que gestiona el món professional de la pilota, serà el Torneig Mancomunitats - EnerHI en la modalitat de raspall. En ell, tal com es va apuntar ahir en este diari, hi estaran els pilotaris en millor forma del moment. Ara, també s’ha conegut que hi haurà un segon trofeu, en este cas dedicat als aspirants a figura.

El Torneig Mancomunitats - EnerHI Joves respon, segons informen des de la mateixa Fundació, a la voluntat de donar activitat als joves que s’esforcen i progressen en l’objectiu d’arribar al primer escaló de la pilota d’elit. L’entitat ha detectat un buit entre les escoles de tecnificació i el món professional, amb el qual es corre el risc de perdre a algun jove amb condicions i mans per a ser algú important en l’esport dels valencians.

El torneig es jugarà amb el mateix format que el dels professionals amb l’única diferència de la configuració dels equips, que en este cas seran parelles en lloc de trios. Cada equip representarà a una mancomunitat: Favarero i Momparler a la Ribera Alta; David i Rafa a la Safor; Ramón i Bossio a la Vall d’Albaida; i Boronat i Sergi jugaran per la Costera.

Les quatre parelles completaran tres mini trofeus de dues semifinals i la final, de manera que cadascuna de les eliminatòries prèvies seran partides inèdites i solament hi hauria repetició de cartell en les finals, tant en les parcials com en l’absoluta, la qual cosa també resulta interessant perquè s’enfrontaran les formacions que millor rendiment estiguen oferint.

Les partides es jugaran a cinc jocs, a 25, pel fet de tractar-se de duels entre parelles. Els vencedors de cada semifinal aconseguiran 2 punts i els derrotats 1 punt si arriben al joc 15. En la final de cada mini trofeu, la victòria estarà premiada amb 3 punts.

Calendari

En altre aspecte a destacar és que la gran majoria de les partides es disputaran just abans que les del trofeu de primer nivell. Solament hi haurà dues excepcions: el pròxim diumenge a Castelló, perquè el trofeu de professionals visitarà de matí el trinquet d’Ontinyent, i el 12 de maig a Castelló de Rugat, perquè la mateixa jornada del torneig de les primeres figures es completarà a Guadassuar, on la segona partida sempre és en la modalitat d’escala i corda.

Inclús la final absoluta coincidirà amb la dels professionals. Serà el dia 21 de maig a Castelló de Rugat encara que en este cas es podria jugar per a tancar la sessió si À Punt confirma que televisarà en directe el duel final de les primeres figures. Per tant, primer es decidiria el títol de professionals i a continuació el dels joves aspirants a figura.

La limitació de confeccionar solament quatre parelles ha obligat a l’organització a descartar a pilotaris que en els darrers mesos han fet mèrits per a ser protagonistes d’un esdeveniment important, com el que ara es presenta. Pel que fa als jugadors escollits, la pràctica totalitat són sobradament coneguts pels aficionats habituals als trinquets per ser dels més anunciats en les primeres partides i alguna ocasió, fins i tot en la segona.

En el cartell inclús apareixen participants de la passada Lliga com Bossio, que va ser titular, o Sergi, que va jugar com a reserva. Rafa també estava convocat en un principi per a disputar la màxima competició per equips, però el jove de Gavarda es va lesionar poc abans de començar la competició i el seu lloc el va ocupar Ibiza, que va arribar a la final amb Montaner i Tonet IV com a companys.