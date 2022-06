El Campionat Individual CaixaBank - Trofeu President de la Generalitat en la modalitat d’escala i corda espera ja el començament dels quarts de final una vegada que ahir es van completar les eliminatòries que quedaven per a tancar la ronda inicial. Al matí es va jugar a Xàbia, on Francés va eliminar Jesús Saiz per un ajustat 60-50.

Durant bona part de la partida es va imposar la pegada de l’esquerrà d’Alfara de la Baronia, a qui li afavoria jugar en un trinquet gran i on les galeries tornen moltes pilotes. Però Francés va reaccionar en el tram final per a remuntar un 50-35 en contra amb el seu característic domini de la pilota. El de Petrer s’enfrontarà en quarts de final contra De la Vega, que ahir va superar a Pablo de Sella per 60-35 al trinquet de Benissa. El duel va estar equilibrat en la primera meitat; en la segona, el finalista de les dues darreres edicions es va apoderar del seu rival, que a més es va fer mal en un dit. En el mateix trinquet de Benissa, també ahir, Pere Roc II va aconseguir la classificació davant Diego, a qui va guanyar per 60-30. La superioritat del de Benidorm va ser evident encara que el jove pilotari d’Onda va deixar detalls de qualitat. Genovés II serà el pròxim rival de Pere Roc II, Raspall En la modalitat de raspall, en la ronda de huitens de final, Moltó i Rafa d’Alzira jugaran hui a Xeraco mentre que Seve i Murcianet s’enfrontaran a Castelló.