En el circuit professional de la pilota valenciana, l’estiu sempre és una època en la qual els jugadors es poden restaurar del que ha sigut la primera meitat de la temporada. Partides als carrers i trofeus sense tanta pressió com les grans competicions oficials, fan que este període siga ideal per a recuperar sensacions positives. Ahir, Pere Roc II i Conillet van tindre una actuació destacada en el Trofeu Diputació d’Alacant d’escala i corda. I és que la victòria sobre Pablo de Sella i Tomàs II (60-40) significa molt més que un simple triomf.

El trofeu més important que es disputa íntegrament a la província alacantina és un bon test de cara a veure les forces de tots els pilotaris després que s’haja completat el Campionat Individual. Si algú va acabar en forma va ser Pere Roc II. El benidormer va demostrar-ho ahir en el trinquet Vicente Pérez Devesa de la seua localitat. Després de deixar contra les cordes al finalment campió del mà a mà, Puchol II, ahir va aconseguir una victòria que confirma que Pere Roc II és un dels aspirants al torneig.

Més si cap formant parella amb el vigent campió al mig, Conillet. El d’Orba va conjugar-se amb el seu company a la perfecció per a tornar a disposar de les cartes al títol sobre la taula.

Això no obstant, l’inici de la partida va ser per a Pablo de Sella i Tomàs II. Els dos primers jocs van caure del seu costat, sense mostrar fissures. A poc a poc, Pere Roc II i Conillet van anar imposant el seu domini en el joc i van sumar cinc jocs seguits (40-25. A partir d’ací, els guanyadors van controlar una partida, on Tomàs II va acabar queixant-se de molèsties al muscle, i es classifiquen per a ‘semis’.