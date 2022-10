Molt bona va ser la partida que la Copa Caixa Popular d’escala i corda va completar ahir al trinquet de la Pobla de Vallbona on la formació de Dénia de Francés i Félix va superar per 60-35 la de Pedreguer-masymas amb Pere Roc II i Pere.

Francés i Félix sempre van anar per davant amb distàncies màximes de dos jocs fins que el marcador va reflectir 35-45. Este tram va estar marcat per la qualitat en el joc de les dos parelles i els intercanvis llargs que es decidien per la inspiració i colps de mestres dels quatre pilotaris. Tant és així que l’electrònic perfectament podria haver estat favorable als després derrotats.

Però no acabar un quinze a temps es paga i això els hi va passar a Pere Roc II i Pere, que quan van cedir el parcial que suposava el 50 per a Francés i Félix es van vindre un poc avall, la qual cosa van aprofitar els de Dénia per a tancar la victòria, que els situa líders del Grup A. Pere Roc II i Pere, que no havien perdut cap partida des que va començar el torneig, són segons.