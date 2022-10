Ja en son tres els equips classificats per a les semifinals de la VIII Copa Caixa Popular de raspall. La formació de Xeraco, amb Marrahí i Canari, se sumen a les del Genovés, amb Badenes i Tonet IV, i la d’Oliva, amb Salelles II i Seve, en la lluita per arribar a la partida que decidirà el títol. Això és possible gràcies al triomf que van aconseguir ahir els xeraquers al trinquet de Guadassuar. El 25 per cap sobre el combinat de Castelló de Rugat, amb Montaner i Lorja, va certificar el bitllet per a Marrahí i Canari.

El que significa este resultat és que Xeraco queda al capdavant del grup A amb cinc unitats, mentre que Castelló de Rugat tanca el tauler amb dos punts. Els de la Safor ja han completat totes les partides de la segona fase i els de la Vall d’Albaida hauran de jugar-se la classificació en l’únic duel que queda, el pròxim diumenge contra el combinat de La Llosa de Ranes, amb Ian i Brisca. Depenent de com quede este marcador, la disposició del grup podria canviar perquè els llosers queden primers i els saforencs baixen al segon lloc, amb teòricament un pitjor encreuament. El resultat a Guadassuar dista molt del rendiment oferit per Montaner i Lorja. Ben és cert que Marrahí Canari van estar més segurs i efectius a l’hora de tancar quinzes. Sobretot quan el joc s’allarga amb pilotades pels dos costats. La fórmula escollida pels vencedors va estar clara. Exhibició de Marrahí des de darrere amb raspades de tota classe, travessant la canxa amb potència i efectuant una gran treta. A més, Canari va saber acompanyar-lo de categoria. Cobrint els espais per evitar-li el perill al seu rest i carregant quan tocava. Montaner i Lorja van tindre ocasió de retallar distàncies amb 5 per cap des del dau i amb 20-0 des del rest amb un ‘val i net’. La treta i les restades de Montaner eren canonades i Lorja s’ho va treballar per a tancar quinzes que es traduïen en ‘val’, encara que no van poder tancar-los i els rojos van castigar en excés.