La Copa Caixa Popular de raspall es va traslladar fins a la Llosa de Ranes on la parella del Genovés de Badenes i Tonet IV va superar la de Castelló amb Vicent i Murcianet per 25-0.

El duel no va tindre molta història. Vicent i Murcianet, que s’acomiadaven de la competició, van voler encara que no van poder. Per la seua part, Badenes i Tonet IV van mantenir la seua línia de restar molt en el cas del pilotari de Xeraco i de pegar més en la parcel·la del mitger del Genovés.