El fet que una partida de raspall s’allargue quasi a les dos hores és poc habitual. I si durant eixe temps, els quatre protagonistes no paren de tirar-li cap i tot a la pilota, resulta una barbaritat. Si a més s’afegeix que el rendiment és màxim, entenent que la fatiga pot generar algunes errades, i que la incertesa es manté fins a l’últim quinze, el resultat és una oda a la pilota com la que va suposar ahir la segona semifinal de la Copa Caixa Popular de raspall disputada a Bellreguard.

La glòria va ser per a l’equip de Xeraco de Marrahí i Canari i la decepció per al del Genovés de Badenes i Tonet IV. Solament per detalls, com demostra el desenllaç per 25-20; per un quinze aconseguit a temps, per una restada impossible, per una pilota que cau de la galeria o per la que se’n va a l’escala en una rematada quan estàs atacant i li atorgues la iniciativa a l’altre. Veritablement, va poder guanyar qualsevol. Tal vegada, dins de la igualtat, l’experiència dels ara ja finalistes per a gestionar moments delicats i decisius va ser eixe poc que va decantar la balança.

Marrahí va estar incommensurable, una vegada més i ja en són unes quantes en esta Copa. En la treta sensacional i al rest encara millor fent quinzes amb raspades o jugant de bon braç des del 9 i mig.

Canari va parar pilotes com solament sap fer-ho ell. Però, tenint en compte que moltes arribaven de les mans de Tonet IV, el mèrit és encara més gran. A més a més, se’n va anar amb decisió i encert a l’atac.

La de Tonet IV va ser una actuació característica seua i pròpia d’un número u: va agafar joc, va afusellar constantment, queia, s’alçava, avant, darrere i sempre ben posicionat i disparant amb criteri.

I Badenes va estar en sintonia amb tres de les figures més reputades del raspall professional. Va deixar jugar al líder, però es va veure obligat a intervenir molt perquè els rivals van jugar a evitar a Tonet IV i va respondre al mateix nivell.

La final, on ja esperaven Ian i Brisca, apunta molt bé. Serà el pròxim dissabte al Genovés.