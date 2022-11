El trinquet d’Ontinyent va acollir dissabte passat la final del Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València i Gran Premi aproop! telecom amb victòria de l’equip d’Ecomuseo Bicorp, que s’ha imposat per 25-0 a l’Ajuntament de Beniparrell.

La parella de Bicorp, amb Victoria i Marina, no ha donat opcions a la de Beniparrell, formada per Ana i Mireia. Victoria i Marina han eixit a per totes amb molta contundència, i això ha permès que prompte trencaren al rest per posar-se amb un 10-0 que els deixava la final molt de cara.

Enfront, Ana i Mireia han lluitat per intentar fer front a la intensitat de l’equip de la Canal, però no les han eixit les coses. El trinquet d’Ontinyent ha viscut en directe la primera final de l’Autonòmic aproop, que continuaran el pròxim mes de desembre amb la resta de finals de la competició que encara està en marxa en altres categories.

“Crec que hui Marina ha fet la seua millor partida de la competició”, ha destacat Victoria de la seua companya al davant. A més, la jugadora de València ha explicat que la força amb què el seu equip ha eixit des del principi ha sigut clau per a aconseguir el triomf: “Nosaltres no solem eixir tan fortes però hui hem estat molt enxufades des del principi”.

Crec que hui Marina ha fet la seua millor partida de la competició Victoria - Jugadora de pilota valenciana

Aquesta era la tercera volta, en cinc anys, que els dos clubs, els campions més recents i igualats a tres campionats al palmarès, s'enfrontaven a la final del parelles, després de fer-ho al 2017 i al 2019. En els dos casos anteriors s'imposà el club de la Canal. Al 2019, últim precedent, l'equip format per Victoria, Mar i Aida guanyà a les germanes Ana i Noelia per 25-0 al trinquet de Quatretonda.

Ontinyent acollirà més finals

L’Autonòmic parelles aproop continua ara en la resta de competicions, que viuran les seues respectives fases finals i que acabaran en les respectives finals que acollirà, novament, el trinquet d’Ontinyent. En aquest sentit, el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Ontinyent, Òscar Borrell, ha destacat l’impuls que se li està donant a la pilota valenciana a la localitat de la Vall d’Albaida, especialment des de la reforma del trinquet i després d’emprendre diferents accions que han acabat per reviscolar l’activitat amb el club de pilota a ple funcionament. També la participació de les dones ha augmentat considerablement, i hui, abans de la final de l’Autonòmic, el trinquet ontinyentí ha acollit un duel de jugadores locals, amb Cristina i Laia contra Carmen i Georgina.

Ontinyent serà la seu de la resta de finals de l’Autonòmic parelles, a partir de la meitat del mes de desembre.