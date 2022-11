Al trinquet de Benissa va començar el Trofeu Mixt Masymas amb la disputa de la primera semifinal d’escala i corda. El cartell era dels millors que es poden anunciar a hores d’ara, el recinte va registrar un molt bon ambient i es va veure jugar a pilota, però emoció hi hagué poca perquè Puchol II i Pere es van escapar en el marcador i no van afluixar ni un poc fins a concretar la victòria per 60-25 davant Pere Roc II i Félix.

La majoria dels jocs van estar lluitats i cal assenyalar que Pere Roc II i Félix van ser valents i van espentar fins a l’últim quinze, però és que enfront estava el número u acompanyat d’un dels mitgers que més ratlla al trinquet de Benissa, on a més és monitor de l’escola de pilota local. Puchol II va fer una altra demostració de qualitat i de recursos pràcticament il·limitats. Una nova partida en la qual el de Vinalesa va fer fàcil allò que és complicat per a la resta. Les seues accions, naturalment, van ser les més reconegudes i celebrades pel respectable. Amb la tranquil·litat de tenir un segur de vida darrere, Pere es va poder dedicar a buscar el quinze, que a més va trobar amb solvència pel coneixement que en té del trinquet. Hui, a raspall El torneig continua hui a Xeraco on es disputarà la primera semifinal de la modalitat de raspall en la qual Iván i Canari jugaran contra Marrahí i Seve. Estes parelles han participat en el passat Trofeu Ajuntament de la Llosa de Ranes, en el qual Iván i Canari s’han proclamat campions i on han deixat clar que són dos dels pilotaris en millor forma de l’actualitat i que s’acoblen a la perfecció. Marrahí i Seve també estan en un gran moment, però no van funcionar com a parella i van caure amb claredat en semifinals davant els seus rivals de hui, contra els que disposen ara d’una altra oportunitat.