Els resultats que van viure ahir al trinquet de Pelayo deixen tot obert al Grup A del Campionat Mà a Mà d’escala i corda. A diferència del Grup B on ja es coneixen els dos semifinalistes, l’última jornada serà la jutge per a descobrir els seus rivals. Això és possible pel triomf de Puchol II sobre Pere Roc II(60-55) i per la victòria de Francés davant Giner (60-45).

Uns marcadors que deixen a Puchol II al capdavant del grup A amb quatre punts, seguit per Francés amb tres unitats. El tercer lloc és per a Giner amb dos punts i Pere Roc II tanca la classificació amb una unitat. Uns números amb els quals qualsevol dels quatre pilotaris continuen aspirant a les semifinals, ja que la data final serà Puchol II contra Giner i Pere Roc II enfront de Francés. Pel que respecta a les partides a Pelayo, el duel entre Puchol II i Pere Roc II va tindre al dau com a protagonista. En un recinte tan ample com la catedral, la treta va ser més que significativa per a agafar el domini del joc. Amb 35 iguals, el de Vinalesa va sumar des del rest, amb ràpida resposta del de Benidorm. Pocs intercanvis que van acabar en el desempat, on va haver-hi més pilotades, però que es va decidir amb 7 a 5 quan Puchol II va trencar l’únic punt des del rest. La partida entre Francés i Giner va estar més lluïda perquè ambdós contendents van poder restar i oferir més recursos amb intencions de fer-li mal a l’altre. A diferència de la partida anterior, l’únic tanteig sumat des del dau va ser decisiu perquè Francés s’emportara la victòria. Va ser el 50-40 i, a partir d’ací, la resta de jocs van provenir des del dau, encara que amb el de Petrer més segur i amb més claredat d’idees, tot i la batalla de Giner.