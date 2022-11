El Grup A del Campionat Mà a Mà d’escala i corda va viure ahir l’última jornada, que també donava fi a la fase regular de la competició. A diferència del Grup B on els classificats per a les semifinals es van decidir amb una data d’antelació, el trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia va ser jutge per atorgar els últims bitllets per a les eliminatòries. En este cas, Puchol II i Francés passen de ronda gràcies als resultats aconseguits ahir. El de Vinalesa va véncer a Giner per 60-45, mentre que el de Petrer va caure per 60-55 davant Pere Roc II, però va sumar una unitat en arribar als 50 tantejos, que va és clau per a acabar com a segon en el tauler.

La victòria de Puchol II es va fonamentar en l’únic joc que es va convertir des del rest amb Giner. Va ser amb 45-40, quan el de Vinalesa va trencar-li el dau al de Murla en un joc on ambdós va disposar d’oportunitats amb ‘val’. Per la seua part, Giner també va poder emular el joc des del rest, però en este cas no ho va poder aprofitar. Pel que respecta al triomf de Pere Roc II va arribar en el desempat. Després d’igualar a 55, en una partida on ambdós va sumar un tanteig al rest, el ‘tie break’ va caure en favor del de Benidorm per 8-6 en el primer punt resolt des del rest. Així, les semifinals queden configurades de la següent manera. Puchol II s’enfrontarà amb Marc el pròxim divendres al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Una partida que serà una reedició de l’última final del Campionat Individual. La segona ‘semi’ es disputarà el pròxim diumenge al trinquet de La Pobla de Vallbona entre Francés i José Salvador, dos jugadors especialistes en la disciplina del mà a mà i que asseguren espectacle per la competitivitat i tècnica que guarden.