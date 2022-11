El 24è Campionat Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València – Gran Premi aproop! 2022 arriba a la recta final amb la celebració de les partides d’anada de les semifinals en totes les categories masculines i la majoria de les femenines.

En Primera masculina Family Cash Alzira A, que va eliminar en quarts de final a Ferratges Ella Alzira B, rep a Lanzadera Montserrat A, que va deixar en el camí a Xeraco A. La partida serà el dissabte a Alzira, a les 17:30h.

En l’altre duel de semifinals, La Vall A, que va derrotar en quarts de final a El Genovés A, rebrà a Càrcer a Bicoroliva Bicorp A, que es va desfer de Gavarda A en l’eliminatòria anterior. El duel de Càrcer serà el diumenge a les 11:00h.

En Segona masculina, les partides d’anada enfrontaran a Favara A i Les Alcusses Moixent A, per una part, i a Muro A i Muro B per l’altra. En el camí es van quedar Real de Gandia A, Gavarda B, Ontinyent A i Quatretonda A.

En Tercera masculina, les semifinals són Gavarda C-Castelloner i Ajuntament de Beniparrell J-Quatretonda B.

En Quarta A masculina també es troben en semifinals, per una part, Ontinyent C contra Paraíso Natural Bicorp C, i per l’altra Cooperativa El Progreso Bicorp B contra Les Alcusses Moixent B.

En Quarta B, Xeraco D jugarà contra Xúquer Sueca, mentre que Socarrades Campanar ho farà contra Intersemillas Tamborí C.

En Quarta C, les partides de semifinals enfrontaran a Intersemillas Tamborí D-Ajuntament de Beniparrell L per una part, i Ajuntament de Beniparrell K-Ajuntament de Beniparrell M, per l’altra.

En Segona femenina -Primera ja es va decidir fa unes setmanes, amb títol per a Ecomuseu Bicorp A- enfrontarà en semifinals a Estudi Martí Borbotó C-Justo Ballester Meliana A, i a Xeraco B-Ajuntament de Beniparrell B.

En Tercera femenina, Xeraco C s’enfrontarà a Les Alcusses Moixent A i Ajuntament de Beniparrell D a N.T.D. Meliana D.

En Quarta A, Quarta B i Quarta C femenina les semifinals estan per concretar, perquè les partides d’anada es disputen a partir del 3 de desembre. En Quarta A de moment estan en semis Meliana C, Les Alcusses Moixent B i Volea Carlet A. Aquests dos s’enfronten per un lloc en la final. En Quarta B, un semifinalista serà DISID Alfara A i altre Segària A. Els dos equips esperen rival. En Quarta C només està classificat Ajuntament de Beniparrell I.