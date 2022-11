El Campionat Mà a Mà espera la disputa de les semifinals. Quatre en són els pilotaris que opten proclamar-se vencedors per primera vegada d’esta competició i en l’estrena de la mateixa ja n’hi ha possibilitat de doblet perquè Puchol II, guanyador del Campionat Individual, és un dels aspirants.

El de Vinalesa va aconseguir el passat 25 de juny el seu cinqué títol del torneig tradicional, el que inclou els feridors, el més emblemàtic de la pilota professional i del qual s’han completat trenta-set edicions.

Ara ha arribat el Campionat Mà a Mà, probablement per a quedar-se i sense la intenció de competir amb la cita que corona el pilotari que sempre vestirà de roig durant un any. Segons va explicar l’entitat organitzadora, la Fundació per la Pilota, ha sigut una manera d’arreplegar el guant del debat que sovint ha existit al voltant de la influència dels feridors o que resultaria més just eixe cara a cara sense la presència dels experts en el complicat art de la ferida.

El cas és que la temporada compta amb un segon mà a mà i que Puchol II podria convertir-se en el primer que guanya els dos esdeveniments en el mateix curs.

Ara bé, l’empresa de ser el primer doble campió és força complicada, sobretot perquè el divendres haurà de superar Marc en la primera semifinal que tindrà lloc al trinquet de Vila-real.

El de Montserrat és el jugador que a hores d’ara més a prop es troba del número u, continua en un excel·lent moment i està convençut i mentalitzat per a convertir-se en el gran dominador del joc per dalt corda. La semifinal, a més, serà per a Marc una revenja de la final del Campionat Individual, on va caure davant Puchol II per 60-50.

Els altres aspirants

Atenció als altres semifinalistes perquè tenen mans i ganes de proclamar-se vencedors: José Salvador i Francés, que pugnaran el diumenge al trinquet de la Pobla de Vallbona.

El jove rest de Quart de les Valls és un altre al qual els més entesos assenyalen com a probable número u en un futur no massa llunyà. La seua progressió, certament, permet pensar d’esta manera. I el de Petrer és un artista, una espècie en extinció en la pilota, que ara gaudeix de regularitat i per tant pot demostrar la seua qualitat, que va aparellada de victòries.