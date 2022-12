La segona edició del Trofeu Vito Mestres de raspall de l’elit femenina va ser un gran èxit en tots els sentits. Primer per l’espectacle de pilota ofert pels quatre equips que van disputar les dues partides en joc. Segon, perquè la graderia va mostrar una gran afluència de públic amb pràcticament l’escala plena. I tercer per la consolidació de la fórmula de l’elit femenina com a gran atractiu de la pilota valenciana.

La jornada va coronar el trio d’Ana, Myriam i Marina en una final digna del trofeu Mestres. En la gran final es va completar una magnífica jornada de pilota amb les millors jugadores del panorama de l’elit femenina en la raspada. Ana, Myriam i Marina van posar tota la carn a la graella per a endur-se una victòria que, en tot cas, el trio format per Aida, Amparo i Mireia va vendre molt cara. Al final, tot i el resultat de 25 per 10, es va viure una partida de pilota pròpia d’una gran final, amb els dos equips lluitant cada quinze.

En el duel per saber qui finalitzava en tercera posició, que va ser la partida que va obrir la vesprada de pilota al trinquet de Càrcer, Irene, Mar i Júlia van intentar-ho tot per doblegar a les seues rivals, però amb Victoria resolutiva, amb Natalia contundent i amb Anabel ferma, la victòria finalment va caure del costat d’aquestes últimes per un 15-25.

En l’intermig de les dues partides del Trofeu Vito Mestres el club va presentar la seua Escola de Pilota, aprofitant a més una molt bona entrada de públic i un gran ambient de festa gran de la pilota al trinquet de la Ribera. Igualment, el Club Alcàntera Càrcer va lliurar unes plaques de reconeixement a Ricardo Sales i José Daniel Sanjuán, pel seu paper en el creixement de l’entitat.

“Crec que el fet que anem provant diferents trinquets és una cosa positiva. S’està veient que als trinquets nous que hi anem igualment ve moltíssima gent, així que crec que al final això és el més important”, va manifestar Victoria després de la partida pel tercer i quart lloc. La jugadora de València reconeixia que l’ambient havia sigut el millor: “Crec que ha sigut la partida amb més ambient dels últims mesos, i la veritat és que s’agraeix molt jugar així”.

Pel que fa a les guanyadores del Trofeu Vito Mestres, la rest Ana explicava així el que havien viscut: “Una partida complicada, elles tenen molta pilota les tres, fallen poc i per tant ha sigut una partida difícil. Han tingut algun val per a elles que podien haver trencat però nosaltres no hem donat cap pilota per perduda. No esperava tanta gent i donava gust jugar ací a Càrcer. Guanyar este campionat, al final de temporada, després d’un any de partides, et dona confiança que has acabat bé l’any”.