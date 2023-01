No podia haver-hi altre emplaçament per a celebrar el primer gran cartell de 2023 que la catedral de la pilota. El calendari comença a agafar forma abans que done inici la Lliga CaixaBank i, ahir, el trinquet de Pelayo va viure dues partides especials pel dia dels Reis Mags. Amb un ambient de luxe, els aficionats tenien ganes de veure la millor vaqueta i els jugadors no van fallar. Primer van ser De la Vega i Pere, l’equip que es va emportar el triomf en superar a Pere Roc II i Jesús per 60-40. Més igualada va estar la segona batalla, ja que Marc i Nacho van haver de remuntar el marcador per a desfer-se de Puchol IIi Javi amb un resultat de 60-55.

La victòria de De la Vega i Pere es va fonamentar amb inici fulgurant del d’Almussafes. De la Vega estava de dolç , ho tornava tot i encara la galeria amb facilitat. Amb tot açò, els blaus es van col·locar amb un 35-15 que va augmentar a 50-25. A partir d’ací, Pere Roc II i Jesús van estrényer de valent per a intentar la remuntada, però ja era tard. Tot i que els rojos van ficar-se amb 55-40, De la Vega i Pere sentenciaren des del dau. Marc i Nacho si que van completar una remuntada per a véncer. I és que Puchol II i Javi van imposar la seua pegada d’inici amb tres jocs consecutius. Seguidament, els guanyadors van igualar a 30, però de nou, els rojos van pujar el rime d’anotació per a situar un avantatge de 35-50. Això no obstant, Marc i Nacho es van ficar les piles per a igualar el lluminós i amb 55 iguals es van apoderar de la victòria. No només Pelayo va celebrar partida ahir. Pedreguer va acollir el Gran Premi de Reis amb triomf de Giner i Tomás II per 60-45 sobre Francés, Félix i Héctor, en un duel on el ja retirat Félix es va acomiadar del trinquet on va debutar. La Llosa de Ranes també regala per Reis La modalitat de raspall tampoc va oblidar-se de la jornada festiva pels Reis i el trinquet de La Llosa de Ranes va regalar les millor raspades per a començar l’any 2023. En este cas, el recinte de la Costera també tenia programat un cartell doble amb premis de 100 euros per a cada un de les partides. Vicent i Murcianet van ser els primers a apoderar-se del premi. Esta parella va superar a Montaner i Lorja per 25-5. Un resultat que pareix més dominant del que va ser el joc viscut a La Llosa de Ranes. La diferència va recaure en l’hora de tancar el quinze, en especial per l’encert de Murcianet, ja que ambdós binomis van disposar d’oportunitats per a tancar jocs. La segona partida va guanyar-la Salelles II i Seve sobre Marrahí i Raúl per 25-15.