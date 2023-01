La pilota valenciana guarda moltes funcions, però com a esport més representatiu de la Comunitat Valenciana, la seua tasca va més enllà i entre elles vertebra el territori, és a dir, uneix al poble valencià de Nord a Sud i la Lliga CaixaBank no ho deixa de costat. Un total de dèneu localitats acolliran partides lligueres en les dues modalitats, en trinquets habituals i en altres que obriran ocasionalment les portes, responent així a la demanda de nombrosos ajuntaments per acollir la competició per equips de referència, tal com va comunicar la Fundació per la Pilota en revelar el calendari oficial.

La ‘Lliga CaixaBank’ d’escala i corda 2023 es traslladarà a dotze poblacions, entre elles València, Vilamarxant, La Pobla de Vallbona, Llíria i Sueca dins de la província de València; Pedreguer, Benissa, Petrer, Dénia, Xàbia, i Benidorm a la província d’Alacant; i Vila-real com a únic recinte representant de la província de Castelló. Pel que respecta al raspall, la primera volta es completarà pràcticament a la província de València, específicament a les comarques de la Safor, La Costera i la Vall d’Albaida, zones on predomina l’afició de la modalitat de la raspada. Seran un total de vuit localitats entre les quals es troben El Genovés, La Llosa de Ranes, Oliva, Piles, Bellreguard, Xeraco i Ontinyent, a més del trinquet de Xàbia, únic recinte alacantí que acollirà un cartell de la ‘Lliga CaixaBank’ de raspall 2023. Al llarg de quatre mesos, la millor vaqueta es desenvoluparà les catorze jornades de la primera fase de la ‘Lliga CaixaBank 2023’, set per modalitat, és a dir quaranta-dues partides, vint-i-una en total per modalitat, amb l’espectacle més gran de l’esport més valencià. Una primera fase que s’allargarà fins al mes de febrer. Concretament fins al dia 20 de febrer quan el trinquet de La Pobla de Vallbona i de Xeraco tanquen el calendari en escala i corda i raspall respectivament. Cal recordar que el calendari continuarà endavant amb la segona volta, ja que es repeteix el format de l’edició anterior on l’últim classificat en el primer acte quedarà eliminat. Com a novetat, tots els combinats que passen a la segona fase, començaran des de zero, és a dir, sense puntuació. L’equip representatiu de Xàbia, amb Vercher al rest, serà el que òbriga la ‘Lliga CaixaBank’ de raspall 2023, el dia 13 de gener,