No hi ha marge d’error en la XL Lliga CaixaBank de raspall. La igualtat en la configuració dels equips està provocant que cada quinze es lluite com si fora l’últim. Una situació que ahir a La Llosa de Ranes es va viure de manera frenètica. L’equip del Genovés, que comanda Tonet IV amb Ian al rest i Bossio per davant, havia caigut en la primera jornada sense puntuar. Amb tot això, els ahir rojos es van enfrontar a la formació d’Oliva, de Salelles II, Brisca i Sergi, cas contrari amb victòria en l’estrena. Després que els genovesins s’escaparen 15 per cap, l’aparició de Brisca en l’anotació olivera va significar la remuntada. Això no obstant, Tonet IV va demostrar perquè és el número u per a capgirar el marcador, enganxar a Ian i sumar dos punts claus.

Així mateix, la unitat aconseguida pels olivers els permet pujar al més alt de la classificació amb tres punts, mentre que els genovesins s’igualen amb altres quatre conjunts. Respecte a la partida, els rojos van sumar fàcil els tres primers jocs, perquè tancaven quinzes claus, mentre que els blaus veien com la pilota queia una vegada i una altra de la galeria. En el moment que Brisca va encertar, tot va canviar. El marcador va ficar-se 20-25, però entre Tonet IV, el tanteig final de Ian i les imprecisions blaves es va revertir el lluminós.