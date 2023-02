Durant dos mesos i mig, un bon nombre de joves pilotaris tindran assegurat jugar partides. Este és l’objectiu principal de la Lliga 2: promocionar a aquells que s’esforcen per arribar a ser figures i afavorir la seua progressió. I quina millor manera que competint, amb un format semblant al del món professional, on alguns participen amb més o menys assiduïtat. El torneig, organitzat per la Fundació per la Pilota amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, arrancarà el divendres 3 de març als trinquets del Genovés i Vila-real.

Per a conéixer el calendari caldrà esperar fins a la presentació oficial, encara que el sistema de competició serà d’una lliga de vint-i-una partides. Els quatre millors classificats accediran a les semifinals, que es disputaran a anada i tornada, per a concloure amb la final. Si que s’ha fet públic la configuració dels equips. Els d’escala i corda seran trios perquè es vol potenciar la figura del feridor. Una bona idea perquè fins a no fa massa temps hi havia manca d’especialistes des de la pedra, que s’està solucionant amb l’aparició d’uns quants joves. Els equips La configuració dels set equips en la modalitat d’escala i corda és la següent: Diego, Bueno i Muedra II; Mario, Héctor de Laguar i Javi Campos amb Pau com a feridor; Julio Palau, Carlos i Guillem Palau; Héctor de Sueca, Guillermo i Morret; Adrián II, Hilari i Efrén amb Andreu com a feridor; Carlos Donat, Conillet i Marc Barber; Pablo de Borriol, Monrabal II i Álvaro Mañas. En raspall es jugarà per parelles, que han estat configurades de la següent manera: Ximo i Rafa de Gavarda; Rafa d’Alzira i Momparler; David i Sergi; Favarero i Marc; Boronat i Bossio; Bonillo i José; Ramón i Ibiza. La majoria dels mitgers esmentats són els punters de la Lliga CaixaBank i alternaran les dos competicions. L’organització també ha informat que ha sigut necessària la participació d’alguns pilotaris consolidats i més veterans per a garantir el nivell dels equips.