El calendari és capritxos i no sempre hi ha espai per a tota la nòmina de pilotaris que formen part del món professional. En este sentit, la situació es complica amb aquells jugadors que aspiren a convertir-se en figures a l’hora de buscar el protagonisme amb grans partides. És per això que la III Lliga 2 es converteix en una finestra única orientada als joves que treballen per a arribar a ser referència de l’esport dels valencians per a afavorir la seua progressió, encara que també hi participaran pilotaris més consolidats per a garantir el nivell de tots els equips configurats i perquè la seua experiència pot servir d’aprenentatge als seus companys.

Presentació Una competició que va ser presentada ahir en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport amb la presència d’una gran part dels pilotaris participants, acompanyat d’entre altres autoritats, Juan Antonio Ureña, president de la Fundació per la Pilota, i Ximo López, secretari autonòmic de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. La III Lliga 2 comptarà amb set equips per modalitat que jugaran tots contra tos en una fase regular, és a dir, un total de vint-i-una partides. El punt de partida serà el pròxim divendres als trinquets de Vila-real i El Genovés. Equips participants En la modalitat d’escala i corda, els equips participants són: Diego d’Onda, Bueno i Muedra II; Mario, Héctor de Laguar i Javi Campos amb Pau com a feridor; Julio Palau, Carlos i Guillem Palau; Héctor de Sueca, Guillermo i Morret; Adrián II, Hilari i Efrén amb Andreu com a feridor; Carlos Donat, Conillet i Marc Barber; i Pablo de Borriol, Monrabal II i Álvaro Mañas. Respecte a la disciplina de raspall, la configuració és la següent: Ximo i Rafa de Gavarda; Rafa d’Alzira i Momparler; David i Sergi; Favarero i Marc; i Boronat i Bossio. Els quatre primers classificats quan acabe la fase regular, obtindran el bitllet a les semifinals que seran anada i tornada. Els vencedors es disputaran el títol durant la segona quinzena de maig. Més de dos messos de competició Això suposa que la competició es pot allargar fins a més de dos mesos, cosa que significa un calendari assegurat. Un fet que va destacar David en comentar que «ens permet tindre una planificació d’entrenaments». Una idea semblant per a Julio Palau en dir que «podem eixir de les partides del dia a dia i ens dona la continuïtat que ens fa falta» Per la seua part, José creu que «estos campionats ens ajuden per formar-nos cap al professionalisme. Esta dinàmica de jugar amb un format similar al dels professionals ens va molt bé per a progressar». Així mateix, Muedra II va destacar l’oportunitat que se li donen als feridors i que «costarà fer un quinze, per ser trios», en escala i corda.