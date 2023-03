La segona jornada de la segona ronda de la Lliga CaixaBank d’escala i corda es va tancar i el que continua estant clar és que qualsevol equip pot guanyar i perdre. El diumenge va ser propici per a les formacions representatives d’Almussafes i Vila-real, que van aconseguir la primera victòria en esta fase, amb la qual cosa s’ajusta encara més la classificació i la lluita per accedir a les semifinals.

Partida a Murla

Al matí i en partida programada a Murla, el conjunt d’Almussafes amb De la Vega, Tomàs II i Bueno va superar el de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Héctor per 60-55.

Una bona mostra que la victòria és en moltes ocasions qüestió de detalls és que la formació derrotada va disposar de fins a quatre pilotes de partida en el joc definitiu. Però un rere altre, De la Vega i els seus companys van tombar els vals per a sumar els seus primers punts i impedir que els rivals aconseguiren la seua primera victòria, encara que van puntuar per arribar al joc 50.

La partida va ser molt bona, com s’espera amb dos equips de qualitat mesurant les seues forces en un trinquet jugador i ràpid.

Partida a Almassora

A la vesprada, en este cas a Almassora, el trio de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo es va imposar pel tanteig de 60-35 al de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II.

Per als guanyadors ha sigut la primera victòria, encara que com també an sumar en l’estrena s’han situat segons amb 3 punts, per darrere dels invictes Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, que acumulen 4 punts. Per la seua part, Marc i els seus companys es queden tercers amb els 2 punts de la partida del debut en esta ronda.

El duel a Almassora va estar dominat d’inici pel trio de Montserrat, on Pere destacava especialment en la consecució del quinze. Però el mitger de Pedreguer va desaparéixer del mapa a poc a poc, mentre que Nacho emergia per a erigir-se en protagonista de la remuntada, encara que ben acompanyat per José Salvador i Guillermo. I amb un equip navegant amb vent favorable i l’altre perdent prestacions, la partida va canviar a molt clara a la mà dels de Vila-real.

Hui, raspall

Hui és el torn de la competició germana de raspall, que visitarà el trinquet de Xeraco per a enfrontar l’equip del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio contra el de Barxeta amb Vicent, Seve i José. Ambdós trios han debutat amb derrota en la ronda en curs, encara que per poc i puntuant.