En els prolegòmens de la final de la Lliga CaixaBank d'escala i corda, és norma des de fa uns anys que una reputada figura aparega amb el trofeu dels campions i el deposite en una peanya on posteriorment formaran els dos equips aspirants al títol. Este acte és, bàsicament, un homenatge en vida al personatge en qüestió, un dels dies més rellevants de tota la temporada.

Un dels millors mitgers en la història de la pilota valenciana

Demà, en la final d’escala i corda que es jugarà a Pelayo, el protagonista no serà una figura, sinó una autèntica llegenda de l’esport dels valencians: José Ortuño Signes, el Xatet II de Carlet.

El ‘Xele’, com també era nomenat, sobretot pels seus companys, és un dels millors mitgers en la història de la pilota valenciana i va ser número u indiscutible durant quasi tres dècades. La tècnica i la manera de treballar-se els quinzes van ser les seues principals característiques, així com la seua rectitud i noblesa dins i fora del trinquet.

Duels amb Eusebio i el Genovés

A diari s’enfrontava a figures tan importants com Eusebio i el Genovés. Ningú no podia dubtar que aquell mitger era el millor, així com també diferent per les seues característiques tècniques. Sempre es preparava el quinze buscant les caretes o el punt dèbil del rival per rematar després a la segona o tercera pilotada. I també tenia molt habilitat per traure la pilota per dalt del cap, pegada a la muralla. Molt valorat per la seua regularitat, ha sigut un número u i ha presentat un perfil com el qual ara no en tenim cap.