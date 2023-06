Miquel CPV Oliva i Verdú CPV Alcàntera-Càrcer es van proclamar campions del XVII Circuit Sub-23 de raspall- Trofeu Fundación Trinidad Alfonso. La parella es va imposar a la final celebrada al trinquet de Bellreguard davant Raúl, Ferrando i Josep, el trio del CPV Quatretonda, amb un resultat de 25 per 20.

La partida va arrancar amb la parella al dau, on va aconseguir el primer joc a favor. Des del principi la partida semblava dauera fins que el trio blau va trencar el joc al rest col·locant el 20 per 15 i passant al dau.

Després de canviar i posicionar-se a la treta, van aconseguir dues vegades el Val i 30 per finalitzar la partida però finalment van perdre aquest joc i front Miquel i Verdú. La partida va estar disputada fins a l’últim moment. Van aplegar a 20 per 20 mentre els de roig estaven traguent i, finalment, la parella va aconseguir la victòria i el dret a sol·licitar la condició d'esportistes d'elit.

Els premis els va lliurar Elena Gómez, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.

Abel, Álvaro i Óscar s'apunten el Circuit sub 23 FTA d'escala i corda

El trío s'imposà per 60-45 a Xuano, Rubén i Marc al trinquet de Vilamarxant davant una nombrosa presència del públic.

Abel de Moixent, Álvaro d'Albuixech i Óscar de la Pobla de Vallbona es van adjudicar aquest divendres el Circuit Sub-23 Fundación Trinidad Alfonso d'escala i corda, després de superar a la final disputada al trinquet de Vilamarxant al trio format per Xuano de Massamagrell, Rubén de Moixent i Marc de Massamagrell.

El resultat final 60-45 reflecteix el que va ser la partida que, va oferir moments de incertesa pel que podia passar fins a quasi el final. Va ser una partida disputada, en punts igualats a la primera part on ningú dels dos equips despuntava per damunt de l'altre. En tot moment, el marcador anava molt igualat i cada punt el van lluitar fins al final. El públic va celebrar en vàries ocasions com es resolien algunes de les jugades.

Una volta passada la barrera dels 30 punts, l'equip roig, va començar a col·locar-se per davant del marcador. No obstant, els blavets no van abaixar els braços i continuaven intentant avançar amb el marcador a 50-40.

La partida semblava quasi tancada, i era urgent una reacció del trio des del rest. Com així va ocórrer. Xuano va recórrer a les energies de reserva i Rubén va estar molt actiu durant l'última part, igual que Marc. Els blaus aconseguiren endarrerir el resultat.

La final va aplega al punt d'ebullició davant d'un públic bolcat per l'esforç dels sis jugadors. Abel, Álvaro i Óscar hagueren de recórrer a tota la seua complicitat i qualitat per a assegurar el seu traure i apuntar-se el joc definitiu per a fixar el 60-45 i embutxacar-se el títol.

Aquest premi, és tot un orgull per als guanyadors, ja que els reconeix com a esportistes d'elit. S'encarregà del lliurament de trofeus a campions i subcampió Pedro López, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.

Circuit Sub-18

Pel que fa al Circuit Sub-18, l'equip de Estival CPV Oliva, Aitor CPV El Genovés i Adrián CPV Alzira es troba primer en la classificació amb 10 punts. En segon lloc es troba l'equip de Carlos CPV El Genovés, Hector CPV Alzira i Pau CPV El Genovés, amb 9 punts. Els tercers són Mario CPV Alcàntera- Càrcer, Simón CPV Ontinyent i Cris CPV Muro amb 8 punts. I els últims es troben Marin CPV Llosa de Ranes, Marc CPV Bellreguard i Izan CPV Alcàntera-Càrcer amb cap punt.

Circuit Promeses

El Circuit Promeses es divideix en dos grups. El grup A està encapçalat per l'equip de Vicent CPV Quatretonda, Josep CPV Oliva i Manel CPV Favara amb 13 punts. Amb un total de 8 punts es troben els segons: Chulià CPV Xeraco, Adrià CPV Oliva i Álex CPV El Genovés. Els tercers són Jeroni CPV Alcàntera-Càrcer i Rafa CPV Quatretonda amb 7 punts. Els últims d'aquest grup són Kevin CPV Muro, Jesse CPV Piles i Daniel CPV Alzira amb 2 punts.

El grup B el lideren Sales CPV Alc-Càrcer i Pau CPV Quatretonda amb 9 punts. Amb els mateixos punts es troben Sergi CPV Oliva, Pau CPV Xeraco i Ferran CPV Oliva. Els tercers amb 6 punts són Aimar CPV Quatretonda i Vicent CPV Xeraco. Per últim, Joan CPV Oliva, Victor CPV Sueca i Andreu CPV Guadassuar amb 3 punts.