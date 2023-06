Tres van ser les victòries que es van repartir en el Campionat Individual - Trofeu President de la Generalitat, tot i que solament es van disputar dos partides. I és que el duel tal vegada més cridaner, el de Puchol II contra Giner a Pelayo, no es va disputar per la baixa d’última hora del rest de Murla a causa d’una indisposició estomacal. Per tant, el pentacampió aconsegueix el seu primer triomf en la defensa del títol sense debutar perquè la renúncia forçosa de Giner li ha suposat perdre per 60-15.

Raspall

On sí que van jugar va ser al trinquet de la Llosa de Ranes, on a més hi havia possibilitat de definir els dos semifinalistes del Grup B en el campionat de la modalitat a raspall. Però al final no va succeir per la victòria de Salelles II davant Murcianet pel resultat de 25-5. Si el desenllaç haguera sigut a la inversa, Murcianet i Iván ja tindrien el lloc assegurat en les semifinals.

Ara, Iván és el millor situat per les dos victòries que acumula, Salelles II i Murcianet igualen a un triomf i Vicent es troba amb dos derrotes i, per tant, amb menys opcions de passar, tot i que de moment no està descartat.

Pel que fa a la partida, Salelles II i Murcianet van començar molt parells en forces, intencions i encerts. Però, a poc a poc, el mitger de Castelló va perdre eficàcia i seguretat en si mateix, mentre que el rest d’Oliva creixia en confiança i autoritat, sobretot al dau, on va marcar la diferència.

El divendres Iván va superar a Vicent pel resultat de 25-20 al trinquet de Piles en la segona partida per a ambdós en la lligueta dels quarts de final i la tercera pel que respecta al Grup B.

El duel va estar sensacional pel seu desenvolupament i emoció. Primer va manar Iván, que en pegar més i amb més intenció que Vicent va ficar el marcador en 20 per cap.

Després, Vicent va tindre l’encert que li va faltar anteriorment en moments puntuals, primer per a estrenar el seu caseller i, a poc a poc, per a igualar a 20 i ficar-se a un quinze de la victòria en una batalla èpica entre dos pilotaris clarament minvats físicament i on Iván va traure forces de flaquesa per a tombar el val i adjudicar-se el triomf.

Escala i corda

En la disciplina d’escala i corda i al trinquet de Pedreguer, Pere Roc II i Salva Palau es van estrenar en la lligueta dels quarts de final del Grup A. El triomf va correspondre a l’escaleter de Benidorm per 60-55.

Pere Roc II va eixir per totes (40-25), però les forces es van igualar a 45, 50 i 55 quan Palau va oferir tot el que guarda. Amb tot açò, la victòria es va decidir en el dau.