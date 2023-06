La paciència és una virtut que sol ser un premi a l’esforç i la constància. Ahir, De la Vega va ser recompensat quan pitjor ho tenia, gràcies a no rendir-se quan la partida pintava de males maneres. El d’Almussafes va véncer ahir a Francés per 60-50 en l’estrena d’ambdós en la lligueta dels quarts de final del XXXVII Campionat Individual d’escala i corda - Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Una partida que va tindre domini per les dues parts i, tal com reflecteix el resultat, va ser un obsequi també per als aficionats que van viure-la en directe al trinquet de La Pobla de Vallbona.

Amb este marcador, De la Vega s’adjudica la unitat en joc i encapçala el grup B, igualat amb Marc. La partida Podia haver sigut totalment diferent si De la Vega s’haguera desesperat. I és que el començament de Francés va ser aclaparador. La tècnica del de Petrer es va imposar en els tantejos inicials. Tant és així que el pilotari alacantí va agafar un avantatge de 35 per 20. No estava tot dit. De la Vega va començar a exhibir la seua gran capacitat de tornada per a retallar distàncies fins a igualar a 40. A partir d’ací, De la Vega va passar a comandar el lluminós sense abandonar-lo fins a aconseguir el triomf final. La pilota va pintar-li més al d’Almussafes i la sort que no havia tingut en el començament, va canviar segons avançava la partida. També és cert que el desgast d’ambdós pilotaris va estar present, castigant més a Francés, el qual ja no podia executar amb perfecció el dau. L’esquerra de l’almussafenc va obligar al de Petrer a variar el colp i ací, De la Vega va saber llegir millor el duel. Raspall Hui tindrà lloc l’enfrontament entre Tonet IV i Marrahí a Oliva (18.30 hores) corresponent al grup A del Campionat Individual de raspall. Un duel que arriba condicionat per la lesió de Vercher. El de Piles va patir una punxada que el va obligar a renunciar en el seu duel contra Moltó. La valoració mèdica determina que estarà de baixa entre 7 i 10 dies per una trencada menuda als abductors. Així, Vercher abandona el Campionat i els resultats contra ell ja no compten en la lligueta del grup A, afectant les victòries de Marrahí i Moltó contra ell. Amb tot açò, si Tonet IV guanya hui serà de semifinals.