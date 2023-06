Fins a l’any passat, el Campionat Individual era guanyar o morir. El camí cap a la final començava i acabava amb eliminatòries directes amb les quals no hi havia marge d’error. Enguany, la Fundació per la Pilota ha introduït una important novetat, la lligueta dels quarts de final. La variació sembla que funciona perquè pilotaris com Puchol II, Marc i Pere Roc II s’han pogut permetre la llicència de tindre, no un mal dia, però sí una derrota. La classificació per a semifinals, per tant, ha estat un premi a la regularitat.

Segons expliquen des de l’organització, el canvi de format es va realitzar per a descartar més ràpidament els participants que no arribaven en condicions i moment de forma per a pugnar pel títol i per a concentrar la lluita entre els millors preparats. D’esta manera hi hauria més partides de nivell i, per tant, més espectacle per a l’aficionat.

Lligueta dels quarts de final

Espectacle n’hi ha hagut perquè Puchol II, Marc i Pere Roc II han jugat molt en les tres partides que ha completat cadascun en la ronda passada. I De la Vega, que és el quart semifinalista, però en el seu cas accedint com a únic invicte.

No solament això, en els quarts han tingut la seua oportunitat altres noms importants del mà a mà com Giner, Salva Palau i Francés. I el jove que va fer saltar la banca en els huitens de final, Diego, que en eliminar a un gran com José Salvador s’ha guanyat el dret de jugar i perdre, encara que amb molta dignitat, contra tres ferms aspirants al títol. A més a més, la participació en la lligueta ha suposat per al rest d’Onda un màster accelerat i una experiència que, de segur, li permetrà continuar evolucionant en el seu camí cap a la condició de figura.

Semifinals

Amb les semifinals i la final disputant-se a partida única, ara sí que queda tot a expenses de la inspiració, de saber temperar els nervis, un poc de la sort i, sobretot, de les mans de cadascun.

El marge d’error s’ha acabat; però, gràcies a eixe marge, Puchol II està en disposició de jugar la seua sisena final tot i caure 60-45 davant Pere Roc II. I no és que el vigent campió signara una actuació dolenta, ni de bon tros. El cas és que eixe dia, al trinquet de Vila-real, es va creuar amb un rival que senzillament va estar perfecte.

Per la mateixa regla de tres, l’esquerrà de Benidorm no estaria en semifinals si en quarts haguera contat únicament el duel contra Giner, que també va perdre per 60-45. O Marc no seria semifinalista si, per capritxos del destí, l’eliminatòria i partida única de quarts de final haguera sigut eixa en la qual va caure a Pelayo contra De la Vega.

Experiència en una final del mà a mà

El cas és que en semifinals estan quatre pilotaris que ja saben què és jugar una final del mà a mà, encara solament Puchol II ha tingut el privilegi de guanyar-la, a més en cinc ocasions. I, curiosament, en alguna va tindre en contra a Marc, De la Vega i Pere Roc II.

Calendari

La competició descansa fins demà, quan Puchol II i Marc s’enfrontaran al trinquet de Vila-real en la primera semifinal. La partida és, ni més ni menys, la reedició de la final de l’any passat.

La segona semifinal tindrà lloc el diumenge al trinquet de la Pobla de Vallbona, en este cas amb De la Vega i Pere Roc II com a aspirants per a passar a la final.

El dissabte, al trinquet de Xeraco, el raspall proclamarà el seu rei, que continuarà sent Tonet IV o canviarà a Iván.