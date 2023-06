La competició en la modalitat de raspall es reprén després del Campionat Individual. El III Trofeu de Castelló de Rugat - Premi Bollo comença al trinquet de la localitat de la Vall d’Albaida amb una semifinal d’elit. Iván i Canari contra Vicent i Seve. Un duel programat per a les 18:30 hores. El vencedor d’esta eliminatòria es classificarà per a la final apuntada a l’agenda per a la setmana que ve, també dimecres i a Castelló de Rugat.

Semifinal d'elit La partida de hui serà la primera d’Iván després de caure en la final del mà a mà. Així es presenta una nova oportunitat perquè el d’Ontinyent recupere sensacions després de la derrota. Això no obstant, Iván no d’estar decebut perquè el camí dels darrers mesos el situen com un dels pilotaris més destacats en el panorama de la raspada. La seua presència és la més cridanera pel fet d’estar de rabiosa actualitat, però Vicent també va ser un dels participants més destacats en la present edició del Campionat Individual, mentre que de Canari i Seve solament cal recordar que són dos dels millors pilotaris en la posició de mitger. Cal recordar que Vicent va ser semifinalista i que, a més, va ser el botxí de Seve als huitens de final. Segona semifinal La segona semifinal es disputarà el dissabte 1 de juliol, però en este cas al trinquet de la Llosa de Ranes. El trofeu canvia de seu per la col·laboració dels ajuntaments i trinquets de la Llosa de Ranes i Castelló de Rugat, que d’esta manera són partícips de dos esdeveniments de rellevància de la temporada, els seus respectius tornejos. En esta eliminatòria, Badenes i Tonet IV s’enfrontaran a Marrahí i Brisca. El torneig transcorrerà amb el format curt, però intens, de dos semifinals i la final. Seran tres partides a disputar en el termini d’una setmana, per a les quals s’han configurat parelles on apareixen bona part dels pilotaris que més estan destacant en el present curs. Trios en l’any 2022 A diferència d’enguany, la segona edició del Trofeu de Castelló de Rugat - Premi Bollo va reunir a quatre trios, en vegada de quatre parelles. En este cas, Salelles II, Tonet IV i Sergi es van proclamar campions sobre Vicent, Lorja i Ibiza amb un resultat de 30 per 20.