El diumenge es van anunciar els equips i el calendari, i ahir es va fer la presentació a Gandia. Ja està tot llest perquè demà comence a Piles la cinquena edició del Torneig Mancomunitats, probablement l’esdeveniment a raspall de més entitat després de les dos grans competicions per equips, la Lliga i la Copa.

Una bona mostra de la seua rellevància és que en la configuració dels equips del trofeu de les primeres figures apareixen dos mitgers campions de la Lliga, Raúl i Murcianet, així com el quatre vegades finalista, Lorja, jugant en la posició de punter. «Amb solament quatre equips participants no hi ha lloc per a tots i en estos moments la competència és bàrbara en totes les posicions», diu Murcianet.

El pilotari de Castelló jugarà en l’equip de la Ribera Alta juntament amb els seus paisans Marrahí i Seve. «Este és el conjunt que més comentaris va generar entre els pilotaris en la presentació d’ahir en la seu de la Mancomunitat de la Safor; naturalment, per la seua qualitat, encara que més per les bromes que va haver d’aguantar Seve, que haurà de lidiar amb dos dels pilotaris més temperamentals del panorama professional.

Un altre trio representarà a la Safor, amb Vicent, Brisca i José. Per la Mancomunitat de la Vall d’Albaida jugaran Vercher, Canari i Lorja i per la de la Costera-Canal estaran Moltó, Tonet IV i Raúl.

Unió

Precisament, el fet d’unir-se en la promoció de la pilota va ser un dels aspectes que va destacar en gran manera l’amfitriona, Assumpta Domínguez, presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. «La pràctica de la pilota és l’únic esdeveniment on les mancomunitats de les comarques centrals ens unim per a fer costat als jugadors, com la iniciativa encetada per part de la Fundació per la Pilota. És positiu i no es produeix amb cap altre esport. Este torneig té eixa singularitat de cosir i generar sinergies de col·laboració per a la promoció de l’esport».

Torneig que en realitat en són dos, perquè de manera paral·lela es disputarà un altre de joves que treballen per a arribar a ser figures. Per la Ribera Alta jugaran Rafa d’Alzira i Rafa de Gavarda; Favarero i Marc representaran a la Vall d’Albaida; Joan i Sergi competiran per la Costera-Canal; i Bonillo i Momparler defensaran a la Safor.

Calendari