El 13 Campionat Autonòmic Individual de One Wall 2023 de categories Absolutes es va disputar el passat diumenge al Pavelló Municipal de Tavernes Blanques. Durant la vesprada competiren jugadors i jugadores emmarcats en les categories Femenina A i B i Masculina A i B. Mar CPV Massalfassar es va proclamar campiona en la categoria A. El segon lloc va ser per a Mireia CPV Beniparrell i la medalla de bronze per a Clara CPV Borbotó. Marta CPV Meliana va tancar en quart lloc aquesta fase final A. Laura CPV Carlet Volea, Carolina CPV Meliana i Aina CPV Meliana finalitzaren en els llocs cinqué, sisé i seté respectivament.

A la categoria Masculina A, Benja CPV Tavernes Blanques va ser el campió. Pau CPV Tavernes Blanques va aconseguir la medalla de plata i Steven CPV Campanar s'apuntà el tercer lloc, seguit de Ximo CPV Tavernes Blanques. Del cinqué al huité lloc, la llista es tancà amb Gabriel, Álvaro, Luis i Alberto, tots del CPV Tavernes Blanques. Pel que fa a la categoria Femenina B, Andrea CPV Carlet Volea va ser la campiona. El segon lloc va ser per a Lucía CPV Borbotó i Nuria CPV Castelló va compartir podi amb el seu tercer lloc. Emma CPV Meliana i Gemma CPV Castelló completaren la classificació. Quant a la categoria Masculina B. Adrián CPV Foios va aconseguir la victòria. Juan CPV Bonrepòs i Mirambell va ser el subcampió i Iván CPV Gata de Gorgos va aconseguir la tercera posició, per davant de Rubén CPV Bonrepòs i Mirambell. La classificació es completà amb Mateu CPV Gata de Gorgos, Dídac CPV Borbotó i Xavi CPV Manises. S'encarregaren del lliurament de trofeus Arturo Ros i Sergio Climent, alcalde i regidor d'Esports de Tavernes Blanques, i Elvira López, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana. Categories escolars Aquest divendres dia 8 es completarà el 13 Autonòmic Individual de One Wall amb la competició corresponent a les categories escolars. Prop de 70 jugadors i jugadores de 20 clubs i escoles es citaran també al Pavelló Municipal de Tavernes Blanques durant tot el matí. Les categories masculines Juvenil, Cadet i Infantil comptaran amb prop de 50 jugadors. Per a les categories femenines, en aquest cas cadet i infanti, s'han inscrit vora 20 jugadores. Classificació FEMENINA A 1. Mar Massalfassar 2. Mireia de Beniparrell 3. Clara de Borbotó FEMENINA B 1. Andrea Carlet Volea 2. Lucia de Borbotó 3. Núriapoli Castelló MASCULINA A 1. Benja de Tavernes Blanques 2. Pau de Tavernes Blanques 3. Steven de Campanar MASCULINA B 1. Adrián Foios 2. Juan Bonrepós i Mirambell 3. Iván Gata de Gorgos