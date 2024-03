El Va de Dona inunda el centre de València

Centenars de dones i xiquetes, però també xics, majors i menuts, es reuniren aquest divendres a la Plaça Manises de València amb l'objectiu de gaudir un any més del programa d'activitats proposat per la Federació de Pilota Valenciana per tal de celebrar el Dia Internacional de la Dona.

Com és habitual, la vesprada començà amb la recollida de les samarretes específiques del Va de Dona i la visita al 'photocall'. Abans de començar a jugar a pilota, els i les assistents visitaren la fireta d'artesans, amb productes i material utilitzats per a la pràctica del nostre esport, o s'acostaven al taller de guants per a protegir-se les mans, amb la col·laboració de les jugadores de raspall professional.

Dones i xiquetes de totes les edats es vestiren amb la samarreta commemorativa per a jugar a pilota. / FEDPIVAL

La fireta d'artesans va ser altre dels punts d'atenció de la vesprada. / FEDPIVAL

El taller de guants va ser, com sempre, un dels punts de referència. / FEDPIVAL

Victoria, Mar, Ana, Amparo, Irene, Anabel, Erika, Aina, Myriam, Marina, Isabel, Júlia, Joana i Mireia van rebre també a xiquetes i xiquets que volien fotografiar-se amb elles o rebre un record signat per les referents del raspall, ja fóra en una imatge, en la samarreta, els guants o en una pilota.

Les jugadores professionals van signar gran quantitat d'autògrafs en fotografies, samarretes i guants. / FEDPIVAL

Altre dels punts d'atenció va ser la càmera 360 graus, que va tindre una gran demanda, acompanyada de la música proposada pel DJ Jesús Rosa des de l'escenari instal·lat a la mateixa Plaça Manises.

La càmera 360º va ser una de les novetats d'aquesta edició. / FEDPIVAL

Ja distribuïdes pels carrers dels voltants -Cavallers, Convent de la Puritat, Cuines, Juristes i Rellotge Vell-, les jugadores i jugadors de tots els nivells, des de les integrants del Programa de Rendiment fins el món faller, i de qualsevol edat, van cridar 'Va de bo!' i la pilota començà a rodar.

El carrer Cavallers i adjacents van acollir disputades partides de pilota, que concitaren l'atenció del públic. / FEDPIVAL

La vesprada es va completar amb la gran foto de família, que donà pas a la presentació de la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1, que es jugarà aquest diumenge (17:30 hores) al trinquet d'Orba amb les càmeres d'À Punt en directe, amb Victoria-Isabel (Bonrepòs i Mirambell) i Ana-Júlia-Joana (Tavernes de la Valldigna) com a protagonistes.

La gran foto de família va completar la VIII del Va de Dona a la Plaça Manises de València. / FEDPIVAL

Premi anual 'Va de Dona'

La guinda de la vetlada la va ficar el premi anual 'Va de Dona', que enguany va ser per a l'empresa Rolser, per la seua col·laboració en la promoció de la pilota femenina, com demostra el Trofeu Rolser o el patrocini d'un equip de la Lliga CaixaBank de raspall femení. Mireia Server, CEO de Rolser, va rebre la distinció de mans del president de la FPV, Vicent Molines, i les vicepresidentes Belén Puchal, Elvira López, Susana Martínez, Susana Serrano, Elena Gómez i Mamen Santarrufina, a més del vicepresident de raspall d'escoles i clubs Pablo Esteve.

Mireia Server, CEO de Rolser, va recollir el premi Va de Dona 2024. / FEDPIVAL

L'actuació de la cantant valenciana Aina Koda va completar una jornada de festa que va comptar amb la intervenció del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i la presència de Vicent Mompó, president de la Diputació de València; Tino Bendicho, coordinador de pilota de la Generalitat, i Mª Ángeles Vidal, gerent de la Fundació Esportiva Municipal de València, i la col·laboració de l'Ajuntament de València i Caixa Popular.

Mª Ángeles Vidal, amb Vicent Molines i Susana Martínez. / FEDPIVAL

Carlos Mazón va ser obsequiat amb la samarreta del Va de Dona. / FEDPIVAL

Més actes

El VIII Va de Dona continua amb el seu programa d'activitats aquest mateix diumenge amb la gran final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro 1 a Orba. A més, fins el dia 11 de març es podrà visitar al hall de la Fundació Esportiva Municipal -al Complex Esportiu La Petxina- l'exposició 'Retrospectiva dels Circuits Fundación Trinidad Alfonso de raspall femení', amb imatges i cartells dels campionats dels últims anys.

El dimarts 5 de març tindrà lloc, al trinquet de Pelayo, la presentació del llibre 'Dones i Pilota', a càrrec dels seus autors, Víctor Agulló i Helena Paricio, i Ferran Calabuig, director de la Càtedra de Pilota Valenciana.

D'altra banda, el dijous 7 es celebrarà al trinquet de la Universitat Politècnica de València l'última jornada de la fase regular dels Circuit Sub-23 i Sub-18 femenins FTA.

Per a tancar, el dilluns 11 de març, a la Sala de Conferències de la Fundació Esportiva Municipal de Valèncial, es farà una xarrada-col·loqui dirigit per Lucía Carmona, coeducadora i gestora esportiva.