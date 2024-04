La Selecció Valenciana, semifinalista de Joc Internacional i frontó portuguès

Bon inici de la Selecció Valenciana en la seua participació en el Campionat d’Europa de Pilota a Mà. En la primera de les modalitats celebrades, el Joc Internacional masculí l’equip valencià ha arribat a les semifinals com a primera de grup després de véncer dues de les tres partides de la fase regular. En la modalitat autòctona de Frontó Portugués masculí, també ha aconseguit passar primer després de véncer a Regne Unit, Itàlia i el País Basc. Per part de la selecció femenina, s’han emportat la victòria en les dos primeres partides de Joc Internacional davant Itàlia i Regne Unit.

De la Vega, frontó portugués contra el País Basc. / FEDPIVAL

Primer dia de competició

En l’enfrontament inaugural, els pilotaris valencians han vençut amb autoritat l’equip amfitrió, Portugal per un tanteig de 6 per 0. Els jugadors dirigits per Juanma Garrido, Ana Belén Giner i Arnau Oliver van imposar el seu joc i es van estrenar amb un bon sabor de boca.

En la segona partida, davant l’equip d’Itàlia, els valencians van sumar una nova victòria, en aquest cas amb més patiment que la primera. Amb la novetat de Pere Roc II per Guillermo, ha donat el tret d’eixida a una partida que, en un primer moment, semblava còmoda. Després d’aconseguir tres jocs d’avantatge, els italians han despertat i s’han ficat 3 per 2. Fins el 5 per 4 la partida ha continuat molt competida. En eixe moment, Diego ha eixit al terreny de joc per fer gal·la del seu potent traure amb el qual la Selecció Valenciana ha pogut tancar la partida i el 6 per 4 definitiu.

Pere Roc, a joc internacional contra Itàlia. / FEDPIVAL

La tercera partida ha sigut la més emocionant del matí malgrat la derrota. L’equip del País Basc, que havia perdut davant Itàlia prèviament, necessitava la victòria per classificar-se a la següent ronda. Els bascos s’han pogut emportar el bitllet per a semifinals per la mínima (6-5), resultat que classifica a les dos seleccions per a les rondes definitives. La Comunitat Valenciana com a primera i la d’Euskadi com a segona.

Semifinals

En les semifinals de demà, la Selecció Valenciana s’amidarà a Bèlgica, segona de l’altre grup, mentre que Euskadi tractarà de superar Països Baixos, líder de l’altre grup. La primera partida de semifinals començarà demà a les 11:00 hores i la segona, a les 12:00 hores, hora espanyola.

En Frontó Portugués masculí, els valencians han aconseguit imposar-se a la modalitat autòctona i han demostrat la seua superioritat en dues partides fàcils contra Regne Unit (20-10), Itàlia (20-6) i el País Basc (20-13) amb una gran actuació de Pere Roc II, De la Vega i Salelles II que ha estat excel·lent en les tres partides de la fase regular. Els valencians han guanyat el bitllet per a les semifinals com a primers de grup que es disputaran el dissabte a les 15:00 hores contra Portugal.

Pel que fa a la Selecció Valenciana femenina, s’ha estrenat en el campionat guanyant en Joc Internacional, on l’equip titular ha estat format per Ana, Victòria, Amparo i Clara. S’ha donat el tret d’eixida en una partida on les italianes no han ficat les coses fàcils. En eixe moment, Anabel ha canviat els papers en Clara i les valencianes han pogut acabar emportant-se la partida per 6-4.

Victoria va destacar a joc internacional contra les italianes. / FEDPIVAL

La segona partida, davant l’equip de Regne Unit, les valencianes han sumat una nova victòria amb un bon resultat (6-2). La competició continuarà demà de matí amb els enfrontaments contra el País Basc i a continuació contra els Països Baixos.

Classificacions

JOC INTERNACIONAL MASCULÍ

1r Comunitat Valenciana 2 victòries 1 derrota (+1 diferència de jocs)

2n País Basc 2 victòries 1 derrota (0 diferència de jocs)

3r Itàlia 2 victòries 1 derrota (-1 diferència de jocs)

4t Portugal 3 derrotes

FRONTÓ PORTUGUÉS MASCULÍ

1r Comunitat Valenciana

2n País Basc

3r Regne Unit

4t Itàlia