Una valoració objectiva i consensuada

La plantilla professional de la pilota valenciana compta des de principis d’any amb un sistema per a establir qui són els millors jugadors i les millors jugadores. Esta valoració, el més objectiva possible i consensuada amb els i les professionals, té en compte les actuacions en partides de competicions oficials i servirá per a determinar qui es guanya el dret a participar en els diferents trofeus mestres i mestresses, que es disputaran en el mes de desembre i que comptaran amb els primers de cada posició.

Primers resultats

L’objectiu final és atendre la demanada de la plantilla en el sentit de determinar de la manera més justa possible qui ha rendit a millor nivell al llarg de tota la temporada. El rànquing encara està per perfilar al detall, però ja ha donat els primers resultats, fruit de les observacions de jutges i coordinadors de les diferents àrees en totes les partides de competicions oficials celebrades al llarg de 2024, moment en què s’ha iniciat una nova etapa en el món professional baix la gestió de la Federació de Pilota Valenciana.

I després d’estes primeres valoracions, s’han posat al capdavant de les classificacions en les diferents posicions de cada modalitat els jugadors i les jugadores que més han brillat en les lligues professionals, com és lògic. Però també hi ha alguna sorpresa. És a dir, no sols apareixen els guanyadors de cada campionat, sinó també alguns dels que han arribat més lluny en les competicions.

Escala i corda

Així, en escala i corda apareixen al capdavant Giner i Nacho, la brillant parella campiona de la Lliga Caixabank, que va encadenar nou victòries consecutives, l’última d’elles, en la gran final. El de Murla i el de Beniparrell obtenen un 88,75 i un 90 sobre 100 respectivament. Estes primeres valoracions sols tenen en compte les qualificacions dels jutges i coordinadors i suposen un 25% del total per al rànquing final, que també inclourà les opinions dels propis jugadors i els resultats que obtinguen en competicions oficials, que inclouen tornejos curts i campionats més llargs. El sistema encara s’ha de tancar en tota la seua extensió i detall en les negociacions obertes amb la plantilla professional.

Raspall

Quant al raspall, Victoria, entre les rests, i Amparo, entre les punteres, són les millor valorades, amb un 95 i un 81,85 sobre 100 respectivament.

En masculí, Salelles II obté, d’acord amb les valoracions de jutges i coordinadors de cada àrea, un 93,98 sobre 100, i és el millor fins ara entre els rests, mentre que Tonet IV, amb un 91,96 sobre 100, encapçala la secció dels punters.

Entre els jugadors més destacats segons les valoracions hi ha noms esperats, com el cas de Jose Salvador entre els escaleters de l’alt, però també apareix ben situat Julio Palau, per exemple. Entre els mitgers, Santi de Finestrat també ocupa lloc de privilegi, amb Conillet i Jesús. Entre les raspadores, segueixen a Victoria i Amparo jugadores com Irene o Myriam, mentre que en raspall masculí destaquen, a més de Salelles II i Tonet IV, Seve o Ian.