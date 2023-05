La III Lliga2 d’escala i corda comença a definir-se de cara a descobrir a la formació guanyadora. Tant és així que hui s’escriuran els primers noms de la gran final que es disputarà el dia 20 de maig a Vilamarxant. Julio Palau, Carlos i Guillem Palau s’enfronten amb Carlos Donat, Conillet i Marc Barber, hui al trinquet de Pelayo (18.30 hores) per un lloc en la partida que donarà el títol. Esta serà la tornada de les semifinals. En l’anada, l’equip de Julio Palau va aconseguir la victòria i, en conseqüència, l’avantatge per a aconseguir el bitllet.

És per això que els vencedors en l’anada, deuen repetir triomf en la tornada. Esta és l’única manera per a confirmar-se com a finalistes. Això no vol dir que el trio de Donat no tinga opcions. Estos han de guanyar per a forçar una pròrroga al millor de tres jocs que decidiria al conjunt que lluitaria pel títol.

Partida d'anada

El resultat en l’anada va de ser de 60-50 per a Julio Palau, Carlos i Guillem Palau en una partida que podia haver acabat molt abans. I és que els finalment vencedors van obtenir un avantatge considerable per la qualitat i plasticitat de Julio Palau en el rebot. El domini del rest es va veure acompanyat de la seguretat de Carlos i la bona tasca de Guillem a l’hora d’aturar ofensives i cremar la pilota. Així, el marcador va col·locar-se en un contundent 40-25.

Tot este inici aclaparador es va veure truncat en el moment que Conillet va fer-se fort en el joc. Quan el mitger va ficar-se dins de la partida, va ser l’espurna que va encendre la flama de la remuntada.

Cal afegir que Carlos venia d’arrossegar molèsties al muscle que havien impedit que participara en cap partida prèvia i, davant la inactivitat, el mateix pilotari va confessar en declaracions a RadioPobla que el braç se’l va cansar. Amb tot açò, els vencedors també van patir per no tancar quinzes decisius, sobretot aquelles oportunitats que van disposar amb val.

No obstant este esglai, Julio Palau va saber aprofitar les pilotes parades per a poder tancar la partida i afrontar la tornada amb eixe avantatge.

L'altra semifinal

El cartell de la final es completarà el pròxim diumenge aVila-real amb Mario, Héctor i Javier Campos o Adrián II, Hilari i Efrén.