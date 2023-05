La segona semifinal de la Lliga2 d’escala i corda va arrancar al trinquet de La Pobla de Vallbona amb victòria de Julio Palau, Carlos i Guillem Palau davant Carlos Donat, Conillet i Marc Barber per un ajustat 60-50.

La victòria del trio que va vestir en faixa roja es va fonamentar en la primera meitat i principalment gràcies a les accions de Julio Palau, que va imposar la seua qualitat. Enfront, el conjunt blau no trobava la manera de desplegar el seu joc i el marcador se’n va anar a 45-25.

Però hi hagué remuntada de Carlos Donat, Conillet i Marc Barber, protagonitzada en gran manera pel mitger d’Orba, que abans havia estat evitat pels contraris, i la distància es va reduir a solament un joc (55-50).

En este tram Carlos va acusar la fatiga pel temps que havia estat sense jugar a causa d’unes molèsties físiques i els rojos van perdre un poc de pegada, encara que van disposar de val per a acabar amb 55-40 i 55-45.

La incertesa en els compassos finals va ser màxima, però novament va aparéixer Julio Palau per a resoldre el duel a favor del seu equip. La tornada es jugarà el dijous a Pelayo.

Raspall

En la mateixa competició, però en la modalitat de raspall, el cartell de la final s’acabarà de concretar esta vesprada al trinquet d’Oliva amb l’assalt definitiu de la segona semifinal. Boronat i Bossio es troben a cinc jocs de classificar-se per la victòria en la primera partida. Per tant, Ximo i Rafa de Gavarda estan obligats a guanyar per a forçar la pròrroga al millor de tres jocs.

En la final que es jugarà el pròxim dissabte a Bellreguard ja esperen Bonillo i José, que han guanyat les dos partides de la seua semifinal davant Rafa d’Alzira i Momparler.

Recepció als campions

Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari van ser rebuts per l’alcalde de La Pobla de Vallbona per la consecució de la Lliga defensant l’escut de la localitat del Camp de Túria, que ha revalidat el títol.