Groenewegen repite victoria en la tercera etapa

El ciclista Dylan Groenewegen ha repetido triunfo, este viernes 7 de febrero, tal y cómo sucedió en la primera etapa, y ha vuelto a ser el más rápido en el sprint de la meta de Torrevieja tras recorrer 174'5 kilómetros a una media de 44'693 km/hora.



La ronda valenciana ha vuelto a vivir un cambio de líder. El australiano Jack Haig , que el jueves ocupaba la segunda plaza, se ha alzado al primer puesto de la clasificación general,tras vestirse de amarillo afirmó "Hoy sabíamos que era una oportunidad para coger el maillot de líder, y por eso ha sido un final estresante, ya que varios equipos estaban interesados en coger el liderato. La etapa de mañana no conozco la subida pero me han dicho que es bastante dura, aún así vamos a pelear por llevarme la general de la vuelta". El equipo Bahrain-McLaren ha sido el mejor en la etapa.



Los 144 corredores supervivientes han afrontado una etapa que ha transcurrido por completo en la provincia de Alicante, homenajeando a Orihuela, población que siempre ha formado parte de la ronda valenciana desde que se recuperó en 2016, y a la Vega Baja, por las inundaciones sufridas el pasado septiembre. Bajo el lema "Fuerza Vega Baja", la VCV ha recorrido las poblaciones afectadas. Una jornada principalmente llana, con la subida a Hondón de los Frailes (PM2ª).



La escapada del día, formada por 6 corredores en primera instancia Sáez (CJR), Peñalver (BBH), Irizar (FOR), Rikunov (GAZ), VegasS (KTX) y Moreno (EKP), se reducía a 3 Saez (CJR), (FOR) y Moreno (EKP).



En la meta volante, a la altura de San Isidro, Rikunov (GAZ) pasaba en primer lugar, seguido del ciclista de Torrevieja, Peñalver (BBH), que ayer corría en casa e IRIZAR (FOR), segundo y tercero,respectivamente. El guión de la etapa estaba escrito de antemano y el pelotón, una vez más, terminó por imponer su ley. La fuga fue neutralizada y pese al intento de Michael Kwiatkowski por fugarse a falta de dos kilómetros para la llegada, su intento no ha podido prosperar y el grueso del pelotón ha encarado compacto la larga recta de llegada junto a la playa de los náufragos de Torrevieja en la que Groenewegen le ha vuelto a ganar el sprint a su compatriota Jakobsen. El corredor neerlandés del Jumbo Visma ya suma cuatro victorias de etapa en tres ediciones diferentes de la ronda valenciana. El primer español en cruzar la meta ha sido Jon Aberasturi en quinto lugar.



Etapa reina

Clasificación individual de la etapa:

disfrutaremos de la etapa reina, una jornada que discurrirá por el interior de Alicante, cuatro puertos de montaña y un recorrido de 170Km serán los protagonistas de una jornada donde se espera que los jefes de fila luchen por el maillot amarillo en la última subida, la Sierra de Bernia, con algunas rampas del 24% y un entorno espectacular. El espectáculo está asegurado.

1º G ROENEWEGEN ( TJV ) 4h 54 ' 1 6"

2º JAKOBSEN ( DQT ) mt

3º MOHORIC ( TBM ) mt

4º CIMOLAI ( ISN ) mt

5º ABERASTURI IZAGA ( CJR ) mt

Clasificación general:

1º HAIG (MTS) 13 h 16 ' 25 "

2º POGADAR (UAD) mt

3º VALVERDE (MOV) mt

4º FERNANDEZ (FOR) mt