València, preparada para la Copa del Rey y de la Reina

La Copa del Rey y de la Reina de Hockey ha celebrado este lunes 7 de diciembre el sorteo correspondiente a los cuartos de final que disputarán los ocho mejores equipos de la primera vuelta, en la División de Honor masculina y femenina de hockey hierba.

La sede de la Fundación Trinidad Alfonso de Valencia, ha sido el escenario que acogió el sorteo de la competición copera, la cual cobrará vida los días 11, 12 y 13 de diciembre, en las instalaciones de Beteró y Tarongers.

El acto contó con la presencia del Director General de Deportes, Josep Miquel Moyá, Pilar Bernabé; Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Elena Tejedor; Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Jesús Gracia; presidente de la Federación Hockey de la Comunidad Valenciana y Santiago Deó; presidente de la Real Federación Española de Hockey.

El RC Polo defenderá el título de la Copa del Rey frente al Athletic Terrassa HC en los cuartos de final del campeonato copero, en los que CD Terrasa-Club Egara, Junior FC-FC Barcelona y SPV Complutense-Club de Campo serán los otros emparejamientos de la competición, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Valencia.



El ganador de la eliminatoria, que se celebrará el viernes, entre el RC Polo-Athletic Terrassa HC se enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre el SPV Complutense-Club de Campo, mientras que la otra semifinal la jugarán los vencedores de los cruces CD Terrassa-Club Egara y Josaleta FC-FC Barcelona.

En el torneo femenino, el sorteo ha dirimido que el actual campeón, el Club de Campo, se enfrente al CH Sardinero y el ganador de este encuentro se encontrará en semifinales con el vencedor del emparejamiento entre el Club Egara-UD Taburiente.

Los otros dos emparejamientos de los cuartos de final serán el CD Terrassa-RC Polo y el SPV Complutense-Junior FC, cuyos ganadores se verán las caras en semifinales el sábado.

En la celebración del sorteo han estado presentes Santiago Deó, presidente de la RFEH, Jesús Gracia, presidente de la Federación Valenciana de Hockey, Pilar Bernabé, concejala de Deportes del Ayuntamiento, y Josep Miquel Moyà, director general de Deporte de la Generalitat.

Además, durante la celebración se proyectaron vídeos con los mejores momentos de ediciones pasadas de la competición masculina y femenina y se presentó oficialmente el vídeo arbitraje, que será la primera vez que se utiliza en una competición a nivel nacional después de probarse durante el campeonato autonómico sub18 hace alrededor de un mes en Valencia.

Deó opinó que, con las medidas y protocolos de seguridad del evento, "seguro que será un éxito" y Gracia aseguró que "vamos a hacer que esta competición sea segura, se pueda llevar a efecto y que tengamos un campeón y campeona de esta copa del Rey y de la Reina en Valencia".

Copa del Rey:



CD TERRASSA vs CLUB EGARA (Campo Beteró)

JUNIOR FC vs FC BARCELONA (Campo Tarongers)

ATLÈTIC TERRASSA vs RC POLO (Campo Beteró)

SPV COMPLUTENSE vs CLUB DE CAMPO (Campo Tarongers)



Copa de la Reina :

CD TERRASSA vs RC POLO (Campo Beteró)

SPV COMPLUTENSE vs JUNIOR FC (Campo Tarongers)

CLUB DE CAMPO vs CH SARDINERO (Campo Beteró)

CLUB EGARA vs UD TABURIENTE (Campo Tarongers)