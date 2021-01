El Levante UD FS estrena el año en Paterna

El Levante UD FS estrena el nuevo año este lunes en Paterna frente al Viña Albali Valdepeñas ciudadrealense, con el objetivo de mantenerse colíder después del triunfo de este domingo del Palma Futsal ante el Real Betis (3-4), que permite a los baleares alejarse tres puntos. Sin embargo, los valencianos cuentan con tres partidos menos, que el Palma, uno de ellos el que disputará este lunes.

La intención de los de Diego Ríos es reanudar la competición de la misma manera en que la dejaron, a lo grande, tras dos victorias consecutivas, en casa ante el Córdoba, y a domicilio y por vez primera frente al Inter FS de Cecilio, que les hacen ser el equipo más en forma por segunda vez este año. No hay que olvidar que lideraron la LNFS tras encadenar siete triunfos en las primeras jornadas de Liga. Y, tras clasificarse para cuartos de final de la Copa del Rey, están a un solo punto de la clasificación matemática para la Copa de España.

No solo eso. Los registros particulares son espectaculares, ya que el Levante UD FS cerró el infame 2020 como mejor conjunto visitante, y máximo goleador como local, además de ser el equipo con más partidos ganados en lo que va de curso (9, cifra que igualó el Palma Futsal este domingo), y eso que lleva dos menos por su parón debido a los positivos por COVID-19 que hubo en sus filas.

Y por si no habían quedado claras las intenciones del Levante UD FS esta temporada, acaba de reforzarse con el cierre internacional Marc Tolrà, campeón de Liga y de Copa del Rey y de España con el Barça, y que ha llegado procedente de ElPozo Murcia. El club confirmó su fichaje el 1 de enero, y debutará esta tarde ante el Valdepeñas si la Federación tramita su ficha a tiempo.

"Es un paso que me ha gustado dar, el cómo es más importante que el qué y me gusta este proyecto por la exigencia de quienes están en él y no sólo los jugadores, pues eso es lo que hace grande a un club", dijo Tolrà, que el 27 de enero cumplirá 30 años, en declaraciones a Efe. "Una cosa es ganar y otra es ser ganador y es lo que está consiguiendo el Levante. La trayectoria del equipo esta temporada es excepcional y cuando las cosas se hacen dando pasos firmes llegan los frutos, pero hay que tener los pies en el suelo sabiendo que el equipo está vivo en todas las competiciones y que quedan meses muy intensos, que son los que realmente cuentan", añadió el barcelonés.

"Sabía que en verano se podía dar esta opción y es verdad que hay pocos cierres nacionales y yo estoy en esa edad buena", agregó sobre su fichaje. "Doy cosas en ataque que otros cierres no tienen. En mis anteriores equipos jugué cosas importantes y lo que pude jugar logramos llegar a una Final a Cuatro europea.

El entrenador del Levante UD FS, Diego Ríos, no ha ofrecido la convocatoria por las molestias de alguno de sus futbolistas. El Viña Albali Valdepeñas se presenta con el objetivo de afianzarse entre los ocho mejores al término de la primera vuelta.



Reválida del Peñíscola

El Peñíscola también jugará este lunes ante el Burela en Vista Alegre, con la intención de poner fin a dos meses sin conocer la victoria, algo que le ha llevado a estar con solo dos puntos más que el colista de la liga, y los mismos (16) que los gallegos, tas sumar solo cuatro puntos de 24 posibles.

El equipo gallego afronta el nuevo año después de despedir el 2020 con una victoria y dos derrotas que le han dejado en la decimocuarta posición con dieciséis puntos y por tanto también le urge el triunfo como al conjunto castellonense.

En este partido ya no estará Miguel Fernández, que ha causado baja al haber alcanzado un acuerdo de rescisión del contrato que le unía al Peñíscola y que supone la primera salida del conjunto castellonense tras la apertura del mercado de invierno iniciado el 1 de enero.